Dès l’entame, les locaux prennent le match à leur compte et envoient du jeu devant une équipe visiteuse assez réservée. Malgré un carton blanc (8e), les hommes du Confluent ne baissent pas de régime et exercent une pression constante dans le camp visiteur. Colayrac s’emploie à défendre et parvient à mettre en échec leurs offensives. Encore réduits à 14 (18e), suite à un nouveau carton jaune, les locaux n’en restent pas moins dominateurs et concrétisent par Cagnart sur pénalité (21e). Les visiteurs semblent alors se réveiller en recentrant le jeu autour de leur pack. Mais sur une de leur première réelle offensive, le Colayracais Soares se fait prendre par la patrouille et écope d’un rouge laissant les siens à 14 jusqu’à la fin du match. Ce coup du sort sert néanmoins de déclic aux siens, à leur tour dominateurs, malgré leur effectif réduit. En fin de mi-temps, cette débauche d’énergie, stérile lors la première demi-heure, devient payante. D’abord sur pénalité (32e), Delmas ramène les siens à 03/03, puis les banlieusards agenais marquent un premier essai sur un coup de pied au ras du sol sur les extérieurs (3-8).

A 15 contre 13

La seconde période débute par une domination des visiteurs qui, très réalistes, concrétisent leurs temps forts. Une nouvelle pénalité leur permet de prendre le large (11/03). Toujours souverain devant, le paquet d’avants colayracais porte rapidement le danger dans le camp des Unionistes.

Une belle action offensive débouche sur un second essai (16/03). Le Confluent reprend le jeu à son compte, se voit gratifier de 10 minutes à 15 contre 13 après la distribution d’un autre carton blanc. Les offensives se multiplient pendant cette période mais par mauvais choix ou trop de fébrilité, l’URC loupe plusieurs occasions de revenir dans le match. Une seule action ira à dame par Quentin Cagnart, excellent dimanche, se trouvant à la conclusion d’un beau mouvement en jeu déployé.

A 16 /08, l’URC tente le tout pour le tout mais se heurte à une équipe visiteuse resserrant encore plus son jeu autour de ses avants. Trop désordonnés dans leurs offensives et pêchant dans le collectif, les locaux ne parviennent plus à marquer et encaissent même un dernier essai (78e).

Il ne reste plus qu’à travailler pour le déplacement à Puy l’Évêque dimanche prochain.

Fiche technique

A Monheurt : Colayrac bat URC 23/08 (08/03)

Arbitre : M.Moreau

URC : 1 E (68e) et 1 P (21e) Cagnart.

Colayrac : 3 E (36e, 62e, 78e), 1 T (78e) et 2 P (32e, 42e).

URC : Flamand, Aurigié, Trabuchet, Sergent, Motard, Durand, Dobraje(cap), Borie, Zine, Jabel, Poloni, Mothes, Gigliolini,Lacaze, Cagnart.

Remplaçants : Touchah, Waeckel, El Idrissi, Eziyar, Jacquart.

Colayrac: Pinto, Benays, Péron, Chavès, Picard (cap), Lougnon, Perruchoud, Luner, Laouille,Dal Maso, Laroussarie, Soares, Marchand, Delmas, Gabory.

Remplaçants : Fernandez, Piccirilli,Berthome, Bissière, Donda, Putzeys, Guillemot.