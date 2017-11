Périgord-Agenais: la "tortue" castelmoronaise fait mal

Malgré une excellente pelouse, les conditions de jeu avec de la pluie et le ballon devenu vite très glissant, ont quelque peu compliqué la tache des lignes arrières des deux camps tombant beaucoup de ballons. Castelmoron, avec son pack dominateur, s’en est remis le plus souvent à ses avants pour se rapprocher de la ligne des Saint-Vitois. Après une récupération par l’ouvreur Coupé de l’engagement visiteur et un déboulé dans la défense visiteuse, le 1er essai est marqué suite à un groupé pénétrant du pack.

Le second est inscrit par Coupé concluant une superbe action portée au crédit des 3e lignes Sirba et Séris. Saint-Vite loupe la possibilité d’ouvrir son compteur en ne tentant pas une pénalité à 15 m face aux poteaux. Séris est ensuite à la conclusion du 3e essai, Puis une « tortue » du pack amène le quatrième avant la pause. Dès la reprise, les locaux perturbent une touche approximative adverse, le demi de mêlée Monlat pousse le cuir au pied, se précipite derrière la ligne pour pointer le 5e essai. Le jeu s’équilibre alors, Saint-Vite occupant le camp des locaux.

A cause d’une une grosse averse, le ballon devient insaisissable. La solution est de couver le ballon au chaud. Le pack local progresse. Séris s’arrache sur les dix derniers mètres (6e essai). Sur une penal-touche, Séris, encore lui, s’échappe, signe un septième essai. Le calvaire continue pour les banlieusards fumélois. Très en vue, Sirba s’engage avec décision, signe deux autres réalisations.

Castelmoron remporte sur un score fleuve (55-0) cette rencontre.

Fiche technique

A Castelmoron : Castelmoron – Saint Vite 55-0 (24-0)

Arbitre : M. Bertrand Lhomond (P A).

Castelmoron : 9 E collectif (5e, 36e), Coupé (10e), Seris (22e, 47e, 58e), Monlat (42e), Sirba (63e, 68e), 5 T (10e, 22e, 47e, 63e, 68e) Murac.

ASC : Dos Reis Dias, Berthoumieux – Chauderon, Seris – Cassagne Luc, Sirba, Cassagne Loïc – (m) Monlat (cap), (o) Coupe – Murac, Magrin, Messaoudi, Léonard – Oudine Fortin. Sont entrés en jeu : Illiana, Lahutte, Tavares, Bon, Peyrat.

RC Saint Vite : Duroux, Dasilva A, Frayssinou G – Frayssinou F, Legoint – Mignot, Petton, Doumeska – (m) Couaillac (cap), (o) Lopez – Risse, Mongay, Faux, Arbete – Galarraga.

Sont entrés en jeu : Escande, Da Silva B