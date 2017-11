Périgord-Agenais: Jérôme Garens sème la terreur

Sa réputation a fait le tour du Périgord-Agenais. Gueule cabossée, barbe de mauvais poil, gros sourcils froncés, regard noir, pectoraux gonflés, bras tatoués, Jérôme Garens impose de suite ses conditions. A Layrac, comme à Laroque-Timbaut, ses partenaires, ou ceux qui l’ont été, sont unanimes: « mieux vaut l’avoir avec soi, que contre soi ».

Le pote Mat de Carli en a pourtant vu des gonzes monstrueux, «ce spécimen-là, jamais. Un dinosaure du rugby d’antan en voie de disparition.»

Le sang chaud

Ce dur au mal, sans peur, sans reproche, a mis au pli plus d’un récalcitrant. «Ah, pour sûr, il en a pris des pignes. Au lieu d’abdiquer, il gardait la tête droite. Un brin provocateur, à charrier les gars d’en face. Son style bien à lui, à les faire sortir de leurs gonds, à les faire déjouer.» Cette force de la nature si rassurante chez les siens, a souvent exaspéré ses adversaires. «Si Layrac est en Fédérale 3 aujourd’hui, on lui doit beaucoup. Si notre invincibilité à Jean-Pénétro a tenu quatre ans, il fallait voir l’angoisse des visiteurs franchir têtes baissées l’entrée du stade», affirme l’entraîneur Mat de Carli.

Pendant sept saisons, Jérôme Garens ne s’est jamais départi de son rôle de leader charismatique. Au four et au moulin, à l’apogée de sa carrière, il propagea bien des fois la terreur. Troisième-ligne centre, pilier gauche, talonneur (lanceur hors pair), peu importe le poste, sa soif de vaincre l’a élevé au rang de compétiteur né. Sujet à critique pour ses excès impulsifs, le «teigneux» poussait parfois le bouchon un peu loin, histoire de semer la zizanie. Jérôme Garens, artisan-boucher de son état, tout sauf un agneau, cultivait cette «notoriété» de joueur au sang chaud.

“Enfant de chœur, moi jamais”

Sans dérobade, il l’admet: «Je n’ai jamais été un enfant de chœur, tout le monde le sait. J’évacue mes pulsions nerveuses dans le combat physique. Je refuse l’abdication, c’est contraire à ma religion. Question d’honneur. Le respect de l’adversaire se gagne justement dans cet impact psychologique. Dans certains matches, il devient une arme dissuasive, décisive sur le résultat final. Au-delà du jeu proprement dit, le terrain incite à des frasques, à des échanges vifs. Ça fait partie de l’arsenal… C’est comme dans une grande pièce de théâtre, il importe de sortir en beauté.»

D’ailleurs, son épouse le nargue: «Et si tu arrêtais de faire ton cinéma!». Celui qu’on donnait perdu pour le rugby à 20 ans, suite à un problème cardiaque, vit pleinement sa passion. De retour chez lui, à Laroque, l’entraîneur-joueur est bien décidé à transmettre aux jeunes sa science du jeu, les vices. Soyez tranquilles, à 34 ans, ce «papa» du rugby s’est assagi. Un peu…

Dominique EMPOCIELLO





Le resto à l’oeil

Le qualifier de brute épaisse serait réducteur. Ça serait occulter les qualités de l’un des joueurs les plus doués du Périgord-Agenais. Peu de gens le savent: sa carrière prometteuse a été stoppée net. Junior et espoir au SUA, Jérôme Garens fut membre de l’équipe de France des 17 et des 18 ans. «Au moins, j’aurai eu le plaisir de participer à une coupe du Monde, à un Tournoi, à une tournée en Afrique-du-Sud…

A 20 ans, j’étais bon pour la casse. Un vieux cardiologue m’a remis en selle. Il m’a dit: vas y, tu peux rejouer au rugby. Après trois ans d’inactivité, j’avais fait une croix sur le haut niveau. J’ai six boucliers du P-A à mon palmarès, je suis amplement comblé.» Jérôme Garens est resté fidèle à Laroque et à Layrac. Maintes fois convoité par d’autres clubs, il abusait parfois de la situation. Il adorait les invitations. Il se déchirait la panse et à la fin du repas, il disait à ces «soupirants»: «Merci messieurs pour cet agréable moment. Désolé, mais je ne viendrai pas chez vous.»