“Ne nous enterrez pas trop tôt. On n’a pas encore lancé notre saison”, confiait fin janvier Benjamin Feilles. Pourtant bon dernier, le RCQ semblait se destiner à la relégation.

Le redressement spectaculaire a bien eu lieu au cours des sept dernières journées. L’entraîneur des lignes arrières avait vu juste. Après avoir mangé son pain noir, le RCQ est redevenu une machine à gagner, enchaînant 6 victoires et une courte défaite (16-22) à Lalinde, l’un des ténors. “Le succès au Lardin nous a remis sur de bons rails. A Villeréal, on sort un gros match. Notre état d’esprit nous a sauvé. C’est à ce moment-là qu’on s’est dit que nous avions encore notre mot à dire.”

De l’ombre à la lumière, le club de l’Ourbise a retrouvé de l’ardeur au combat. A chaque match, il y avait quelque chose à aller chercher. “Contre Montignac, il s’agissait de l’emporter pour assurer notre maintien. Après une première mi-temps catastrophique, on s’est réveillé pour prendre les points et entretenir le suspense jusqu’à la dernière journée. Et dimanche, on a livré une véritable huitième de finale au Passage d’Agen.”

Un barrage contre Mussidan

La nette victoire (21-5) acquise dans la banlieue agenaise, conjuguée à la défaite de Daglan, ouvre finalement les portes de la qualification. Une issue inespérée pour un groupe qui pourrait bien créer la surprise lors des phases finales.

Après tout, personne n’attendait le RCQ à pareille fête. Par son classement, Mussidan (3e) a certainement les faveurs des pronostics. Mais sur la dynamique du moment, l’outsider est encore prêt à brouiller les cartes. En tout cas, ce ne sont pas les deux revers concédés en phase régulière (31-10 en septembre, puis 22-20 le 8 janvier) qui le feront douter.

Aujourd’hui, il se trouve dans une situation analogue à celle vécue par Le Passage l’an passé, sixième qualifié in-extremis, qui avait sorti contre toute attente le… RC Queyran, lors des barrages.

Le match couperet entre Mussidan et Villefranche du Queyran (terrain à désigner: Miramont?) aura lieu samedi ou dimanche. Le gagnant de ce barrage sera appelé à disputer une demi-finale Honneur contre Ribérac.