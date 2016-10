Périgord-Agenais - Honneur : le RC Queyran se reprend

La réception du Lardin revêtait une importance capitale pour la suite de la saison. En effet, le RCQ vient de subir trois défaites d’affilé. Il fallait l’emporter pour se rassurer. Dès le coup d’envoi, les Queyrannais affichent leur prétention et enclenchent la marche avant. Adossé au dos, le RCQ occupe le camp adverse. Lorsque les visiteurs se retrouvent en infériorité numérique (plaquage dangereux sur Momas, 7e), le groupé pénétrant des avants rouges et noirs est tranchant. Guillaume Garin sonne la charge, inscrit son premier essai de l’après midi. Loin de se décourager, Le Lardin profite d’une faute, l’arrière Betrema réduit le score. Dans un match plutôt agréable et d’un bon niveau, le RCQ réalise un très beau mouvement balayant tout le terrain avec Dubourg en fer de lance. Le relais des trois quarts envoie Jérémy Dubernard pointer le deuxième essai (12 à 3). Une incroyable action de Guillaume Garin amène le troisième. En concédant une pénalité puis un essai dès la reprise, le RCQ paraît moins souverain.

Redressement rassurant

Que fait-on alors? On s’en remet à l’homme de l’après-midi Guillaume Garin qui, avec l’aide de tout son pack, pointe son 3ème essai personnel (24-11). La rencontre baisse d’intensité, devient beaucoup plus brouillonne. Les visiteurs ne lâchent rien, passent deux pénalités (56′ et 65′), reviennent du coup à 7 longueurs.

Le RCQ lance alors Boris Boulinguez pour son dernier défi. En retrouvant de la stabilité, les rouges et noirs reprennent le dessus. Deux superbes remontées de balles des frères Bousquet auraient mérité un meilleur sort. Sur une chandelle et un en-avant de l’arrière garde visiteuse, Mathias Dubernard saisit cette aubaine (5ème et dernier essai).

Le club de l’Ourbise engrange 5 points, prive l’adversaire du bonus défensif et se rassure sur son avenir. De bon augure avant la sortie au Port Sainte-Marie.

Fiche technique

A Villefranche-du-Queyran: RC Queyran (bo) – Le Lardin 29-17 (17-6)

Arbitre : M. Eclancher

RCQ: 5 E Garin (11e, 34e, 46e), J. Dubernard (26e), M. Dubernard (80e), 2 T (26e, 46e) Feilles

Le Lardin: 1 E Betrema (43e), 4 P (15e, 40e, 56e, 65e) Betrema

Les équipes:

RC Queyran: Mouty, Flouquet, Charier – Dubourg, Riviere – Gerin, Lesportes, Garin – (m) Roig, (o) Feilles – Mommas, Cruagnes, Jérémy et Mathias Dubernard – B. Bousquet ; puis Boulinguez, Netto, A. Bousquet, Labat, Peyros

Le Lardin: Varaillas, Laporte, Riviere – Catinel, Mazelle – Milani, Guionie, Vergnon – (m) Lagarde, (o) Geraud – Deltreuil, Valet, Narjou, Pestrimaux – Betrema puis Belbos, Vergnolle, Joigny, Blanchard, Veysset, Bergougnoux.

Réserves: RCQ – Le Lardin 12-23

Prochaine journée

Dimanche 16 octobre

16/10/2016 suivante Vergt Montignac Le Lardin St Lazare Lalinde Port Ste Marie Villefranche Queyran Villereal Daglan Riberac Le Passage

CLASSEMENT