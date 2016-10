Périgord Agenais - Honneur: le RC Queyran à la traîne

Dans le match au sommet entre Dordognots, Ribérac devient la seule équipe invaincue en Honneur région. On voit mal le CA Riberacois faire de vieux os dans le championnat régional. L’ancien pensionnaire de Fédérale 1 (saison 2011-2012) a bien l’intention de rompre avec sa spirale négative (3 rétrogradations en 4 saisons). L’US Lalinde a bien résisté au choc (19-24). Pour l’instant les représentants dordognots devancent les clubs lot-et-garonnais au classement.

Tout au fond, le RC Queyran ferme la marche. Pour l’heure, le butin est maigre: 1 point pris dimanche à Vergt en trois rencontre. La botte de Benjamin Feilles (1 drop et 3 pénalités) s’est avérée insuffisante dans la capitale de la fraise. Au total, le club de l’Ourbise a encaissé 79 points (soit 28 points/match). Beaucoup trop ! Le prochain adversaire de dimanche, à savoir Le Lardin, avait eu l’opportunité de disputer les championnats de France en mai dernier (16e de finaliste), contrairement au RC Queyran, éliminé au stade régional lors des barrages.

Vainqueur du Port Sainte-Marie (42-19) et défait (12-20) à Villeréal, l’US Vézérienne Le Lardin (entraînée cette saison par David Mongis, ex coach de Ribérac et Olivier Guille) risque de mener la vie dure aux troupes chères au président Jean-Marc Garin.

Résultats Championnat Honneur

3e journée

Mussidan 20 – 12 Montignac Riberac 24 – 19 Lalinde Vergt 19 – 12 Villefranche Queyran Le Lardin St Lazare 9 – 14 Daglan Port Ste Marie 9 – 3 Villereal

Prochaine journée (09-10-2016)

Montignac Riberac Lalinde Vergt Villefranche Queyran Le Lardin St Lazare Daglan Port Ste Marie Le Passage Mussidan

Classement

CLASSEMENT