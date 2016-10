Périgord-Agenais (3e série): l'Union Rugby Confluent pointe huit essais

D’entrée de jeu , les visiteurs affichent leurs ambitions offensives en échouant à quelques mètres de la ligne par Zine. C’est sur pénalité que Jiménez confirme cette meilleure entame. Saint-Vite tente alors de réagir et vient à son tour glaner une pénalité pour remettre les deux formations (8e). En tout état de cause, c’est l’URC qui se montre l’équipe la plus entreprenante. Sous pression, les locaux écopent d’un carton blanc. Durant cette période, en sous effectif, Saint-Vite le paie cash. Sur une pénalité jouée à la main, le troisième ligne centre Dupré trouve la faille. Jiménez enquille une pénalité et sur le renvoi, les frères Jiménez relancent une offensive, sur laquelle Poloni déborde une défense en perdition. A 18/03, les courageux Saint Vitois ne baissent pas les bras: Gallarraga bénéficie d’une pénalité (18 /06).

La seconde période est attaquée pied au plancher. Sur un ballon de récupération, s’enclenche une attaque classique sur les extérieurs. Lacaze parvient à déborder à son tour. C’est encore sur un ballon volé que Jiménez relance au pied pour trouver une belle touche. Celle-ci conduit à une attaque plein champ. Le centre Brignet parvient à prendre l’intervalle et à aller aplatir. L’URC est encore au pressing (54e). Sur une mêlée à 5 mètres, Dupré relève le ballon et se couche dans l’en-but. Saint Vite est à la peine. Les accélérations de Brignet, par exemple, crucifie une défense aux abois. Sur un coup de pied à suivre, Laffitte clôture le score de l’URC à 56 points. Les Saint-Vitois sauvent l’honneur sur un second essai.

Fiche technique

A Saint Vite: UR Confluent – Saint Vite 56-16 (18-06)

Arbitre: M. Framarin Jérôme

Saint Vite : 2 essais Marliac (70e), Colpin ( 80e), 2 P Marliac (8e), Gallarraga (24e)

URC : 8 E Dupré Grégory (14e, 54e), Poloni Nicolas (18e), Lacaze Damien (42e), Brignet Cyril (45e, 60e, 68e), Laffitte Julien (79e); 2 P (4e, 16e) et 5 T Jiménez Bagnol Gauthier

Cartons Blancs : RCV Couaillac (13e), URC Jiménez Bagnol Dimitri (28e)

SAINT VITE : Caron, Dasilva, Duroux, Lachènebrerie,Merciais,Colpin,Baldou,Béziat,Couaillac, Gallaraga,Belleard,Sigama,Marliac(cap),Vigié, Bouyssonie,

Remplaçants : Couderc, Escande, Collongues, Peston,Faux, Royère, Léonardi.

URC : Disastri, Réa, Trabuchet, Waeckel, El Idrissi, Durand, Facci, Dupré, Laouani, Jiménez Bagnol Gauthier, Lacaze, Zine, Amiel, Poloni, Jiménez Bagnol Dimitri.

Remplaçants : Joubert, Flamand, Sergent,Laffitte, Brignet, Dalmolin, Gigliolini.