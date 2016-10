Virazeil Périgord-Agenais (2e série): le RCV en perd ses moyens

Le RCV recevait Eymet avec l’espoir de faire oublier la courte défaite à Saint-Cyprien du week-end precédent. D’entrée, la partie est équilibrée. Virazeil perce la défense adverse au milieu du terrain après 4 minutes. Sauf que le ballon est mal négocié à la sortie, les visiteurs s’en sortent sans dégât.

D’ailleurs, ce sont les Dordognots qui ouvrent le score après 10 minutes, sur leur première incursion dans les 22 mètres. Sur une touche bien négociée en fond d’alignement, un 3e ligne dordognot plante le 1er essai: 3 à 7. Le RCV remet la main sur le ballon, marque 3 points sur pénalité de Blois. Puis, Rigo marque en force suite à une belle progression des avants et un départ petit côté. L’équipe locale reprend les commandes: 10 à 7 (20e). Après quoi, les choses se gâtent. Une échauffourée éclate. L’USV a piqué un ballon sur introduction adverse, ça suffit pour mettre le feu aux poudres.

Des cartons lourds de conséquence

Comme toujours en pareil cas, n’importe quel arbitre inflige la même sanction: expulsion d’un joueur de chaque camp. Agacés par cette injustice, les Virazeillais sortent du match: en 10 minutes, ils prennent 2 cartons jaunes stupides, puis un carton blanc, pour finir la 1re période à 11 contre 14. A partir de ce rapport de force faussé, l’équipe eymetoise saisit cette aubaine pour marquer 2 essais, un juste avant le repos, puis le second dès la reprise du second acte. L’écart enfle : 21-10. Le ressort est cassé. Les hommes de Guérin et Speziali tentent de revenir, sans résultat tangible. Cet agacement plombe encore l’esprit des joueurs. On se frictionne, l’arbitre sévit encore: un carton rouge distribué dans chaque camp. Pour être tombé dans le panneau de la provocation, pour avoir contesté les décisions, pour ne pas avoir su rectifier le tir, et peut être s’être vu trop beau avant le match, le RCV s’est lui-même mis dans une situation délicate, avant de défier Cénac sur ses terres dans 15 jours.

Il va falloir une grosse prise de conscience, et une rébellion collective pour espérer ramener quelque chose de positif de ce déplacement.