N’allez pas croire qu’il sort une fois par an de sa taverne, qu’il gâte petits et grands et qu’il repart pépère. Le Père Noël, surtout à Tonneins, n’a pas une vie facile.

Certes, il adore traîner au milieu des enfants, « j’adore leurs réflexions, ils sont naturels », mais ils lui en ont fait voir de toutes les couleurs et ce n’est pas fini. Croisé au marché de Noël de Tonneins, il a bien voulu nous raconter quelques souvenirs aujourd’hui cocasses mais qui, sur le moment, n’ont pas été de tout repos.

Tirage de barbe et enfants… toujours sages

Etre le Père Noël, c’est avant tout avoir la chance de ne fréquenter que des enfants sages… « Tous, quand je leur pose la question, ils me disent qu’ils ont été sages toute l’année ». En 35 ans de carrière, il n’a rencontré qu’un enfant repenti, « je me souviens que ses parents ont dit ”oh ! Certainement pas” et le petit a de suite avoué, ”non, parfois je fais des bêtises”, mais de mémoire, il n’y en a eu qu’un seul ». Les Tonneinquais sont-ils tous mignons ?

On a enfin percé un mystère qui nous taraudait. Pourquoi le père Noël a toujours une main au niveau du poitrail : « tout simplement parce que beaucoup d’enfants me tirent sur la barbe ! »

Collectionneur

On connaît le Père Noël généreux, distribuant des cadeaux à tout va, on l’imaginait déjà bien sentimental, on le découvre collectionneur. Car quand il vide sa hotte, certains enfants lui donnent des cadeaux. « Des tutus, je dois en avoir une dizaine à la maison, ainsi que 4 ou 5 doudous. Je les ai tous gardés, ils sont à mon bureau » raconte-t-il fièrement.

Des arrivées épiques

Le tirage de barbe n’est pas l’activité la plus dangereuse de ce métier. Non, à Tonneins, c’est l’arrivée en elle-même qui s’est avérée souvent, rocambolesque. « Je me souviens, une fois, je suis arrivé en Maserati ». Ça en jette, c’est sûr… « Mais y a pas beaucoup de place dans une Maserati, alors pour y entrer, ça a été la cata ! ». On imagine que pour en sortir aussi, l’affaire n’a pas dû être aisée…

Il y a aussi cette fois-là où il a voulu arriver tranquille dans son traîneau tiré par des rennes, « mais dans le lot, il y avait une femelle assez maigre qui m’a fait faire le tour du marché à vitesse grand V ».

Vertigineux

Mais il y a d’autres arrivées qui ont failli mal tourner. Du coup, elles sont de plus en plus encadrées… « La première année, je devais descendre depuis le dessus de la halle de place Jean Jaurès, par l’échelle des pompiers. Mais avec mon poids, la rambarde s’est écroulée… on a eu une grosse frayeur, d’autant qu’il y avait du monde en dessous » se souvient le père Noël encore tout chamboulé.

Autre frayeur, quelques années après où il devait descendre cette fois de la résidence Jaurès, toujours avec l’échelle des pompiers, « y avait des fumigènes et tout ». Mais cette fois, ce n’est pas la descente qui a failli mal tourner, c’est l’atterrissage. « Il y avait tellement de monde, une telle cohue, que les enfants m’ont littéralement soulevé, je ne touchais plus le sol et j’ai failli leur tomber dessus ».

Fort heureusement tous ces mauvais souvenirs sont derrière, mais ils nous prouvent bien que ce métier n’est pas de tout repos. Bonnes fêtes à vous aussi Père Noël, et soyez prudent !