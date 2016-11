Verdelais Pèlerinages : quand le sanctuaire accueillait 30.000 visiteurs

Lieu de pèlerinage depuis 900 ans, le sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés, appartenant au diocèse de Bordeaux, est un haut lieu du culte marial, depuis le Moyen Âge. Bien avant le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées où la vierge est apparue à Bernadette Soubirous en 1858.

« Il a 100 ans, le sanctuaire de Verdelais avait encore une forte fréquentation locale et départementale. Si on ne trouve pas une église entre Marmande et Bordeaux, il y a toujours l‘église qui est ouverte à Verdelais », raconte l’abbé Grondona, recteur du sanctuaire.

Dans le contexte actuel, il y a un retour vers les lieux de pèlerinages.

Il y a 900 ans, le chevalier Géraud de Graves, originaire de St-Macaire, part en croisade et fait le voeu – s’il revenait vivant – d’élever une chapelle en l’honneur de la Vierge Marie. Il revient de Jérusalem avec une statue en bois de la vierge et vit en ermite à Verdelais. Des gens viennent le voir, des agriculteurs des bois alentours. Il y a là, à côté de la chapelle, une source et les gens se rendent compte qu’ils vont mieux, qu’elle guérit…

« Le sanctuaire attirait autrefois lors de deux grands pèlerinages de 2 à 3.000 personnes. Il y avait également plusieurs temps forts dans l‘année où le diocèse de Gironde venait », ajoute l’abbé Grondona.

Des boutiques

Sur la place, de nombreuses boutiques de souvenirs, des restaurants, des commerces faisaient vivre le village. Les pèlerins sont toujours accueillis à l’hostellerie Géraud de Graves (18 lits), à côté de la basilique. « Elle reçoit des croyants mais aussi des gens profanes qui viennent à Verdelais hors démarche religieuse. Ce n‘est pas anodin » ajoute l’abbé. Le 2 juillet 1852, le Pape Pie IX offre des couronnes d’or pour la statue de Notre-Dame de Verdelais. Environ 30.000 personnes y assistent ; il y a le Cardinal, huit évêques et 500 prêtres présents. Au XVIIe siècle, Verdelais est un grand centre de pèlerinage où les fidèles se rendent souvent pieds nus, depuis la rive de la Garonne.

Les pèlerins, viennent au sanctuaire pour faire le chemin de croix, la procession, la messe. « Nous sommes allés cette année en pèlerinage en Corée et l‘évêque de Lourdes nous a dit qu‘un lieu comme Verdelais nous manquait… » L’abbé Grondona ne veut pas comparer Verdelais à Lourdes. « Dans l‘histoire de l‘église, chaque lieu a surgi à une époque particulière : Verdelais, Lourdes, Fatima… Le XIXe siècle a été marqué par le retour du spirituel après les souffrances de la Révolution. Le site ici correspond à la période des croisades. » Le 8 septembre dernier, la procession, en présence de l’archevêque a attiré environ 600 personnes.

« Il y a un retour des paroissiens à Verdelais », note l’abbé. « On vient y chercher de l‘eau bénite, on donne du sel béni. Les gens brûlent un cierge, font une prière, se confessent ou viennent rencontrer le prêtre. Le dimanche après-midi, on fait à Verdelais une promenade digestive. Le calvaire est insolite avec un beau point de vue sur la vallée de la Garonne. »

Année sainte

Le 8 décembre 2015 a été lancée à Rome l’Année jubilaire de la Miséricorde. Une porte sainte a été installée à la basilique. « On franchit la porte symbolique de Miséricorde, familialement ou seul. Il y a davantage de pèlerins cette année. Ils viennent prier, assister à la messe, recevoir les sacrements du pardon. Dans le contexte actuel, il y a un retour vers les lieux de pèlerinages et les sanctuaires. »

Bernard Peyré

Site internet : sanctuairedeverdelais.fr