Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre, Loubens et La Réole vont vivre au rythme du 16ème colloque du CLEM organisé par l’association Valorisons le Patrimoine de La Réole et du Réolais. Ce rendez-vous est l’occasion de redécouvrir ce qui nous entoure avec des lots d’anecdotes historiques à travers de nombreuses conférences en l’espace de trois jours. Pour ce colloque, la question globale concernera l’Entre-Deux-Mers et son identité. Plus d’une vingtaine de conférenciers, historiens, professeurs et bien d’autres en parleront.

Vers le Pays d’art et d’histoire

Créé à l’occasion de l’obtention du label ville d’art et d’histoire, l’association VP2R a maintenant pour objectif d’élargir ce label au Pays d’art et d’histoire et c’est logiquement que les regards vont se tourner vers la partie orientale de l’Entre-Deux-Mers dans ce colloque. Avant de découvrir le programme, il est à noter que l’entrée est gratuite. Il est toutefois conseillé de s’y inscrire auprès de l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers (05.56.61.13.55 ou lareole@entredeuxmers.com). Concernant le début du colloque, à Loubens, c’est vers le château de Gères qu’il faut se rendre (lesamisduchateaudegeres@gmail.com).

Vendredi 3 novembre

9h : Accueil des visiteurs avec café par les amis du château de Gères et visite du moulin de Loubens du XIXe siècle.

et visite du moulin de Loubens du XIXe siècle. 11h : Messe de la Saint-Hubert en l’ église romane Saint-Vincent du XIIIe siècle.

du XIIIe siècle. 12h20 : Repas.

14h20 : Visite du château Lavison du XIIIe siècle.

15h25 : départs pour La Réole.

16h30 : accueil et visite de l’église Saint-Pierre.

17h : Ouverture du colloque avec Bruno Marty (maire de La Réole), Jean-Pierre Trouillot (président de VP22) et Catherine Carponsin-Martin (directrice du CLEM) avec présentation des actes du 15ème colloque.

(maire de La Réole), (président de VP22) et (directrice du CLEM) avec présentation des actes du 15ème colloque. 17h30 : Conférence : “L’église de Caudrot : à la recherche de l’édifice médiéval” par Christian Gensbeitel , maître de conférence en histoire de l’art du Moyen-Âge (Université Bordeaux Montaigne).

, maître de conférence en histoire de l’art du Moyen-Âge (Université Bordeaux Montaigne). 18h : Conférence : “Regards sur le prieuré bénédictin et le patrimoine bâti Réolais : Moyen-Âge et temps modernes” par Samuel Drapeau , docteur en histoire de l’art.

, docteur en histoire de l’art. 18h30 : Conférence : “Les transformations de l’église St-Pierre de La Réole au XIXe siècle : projets et transformations” par Marie-Claude Jean , présidente du GAHMS.

, présidente du GAHMS. 19h : Conférence : “L’Orgue de La Réole : du Micot (1765), au Micot-Wenner-Quoirin (2015)” par Régine Clavet , présidente des Amis de l’Orgue de La Réole.

, présidente des Amis de l’Orgue de La Réole. 19h30 : Concert d’orgue par Uriel Valadeau , titulaire de l’orgue de La Réole.

, titulaire de l’orgue de La Réole. 20h30 : Cocktail offert par la mairie de La Réole, l’association VP2R et le CLEM.

Samedi 4 novembre

9h : Accueil café au prieuré des bénédictins.

9h15 : Conférence : “Paul Esquinance (1949-1995) de l’estrade de la scène, itinéraire d’un pédagogue passionné” par Jean-Louis Vern et Jacques Berbessou , anciens professeurs du collège Paul Esquinance de La Réole.

et , anciens professeurs du collège Paul Esquinance de La Réole. 9h45 : Conférence : “Histoire du lycée Jean Renou” par C. Pareau , C. Estournes , C. Fory et François Cantegrel , professeurs au lycée Jean Renou et Vincent Gorse , proviseur.

, , et , professeurs au lycée Jean Renou et , proviseur. 10h15 : Conférence : “Peut-on vivre sans Jésuites ? Les Macariennes, poème en vers gascons (1763)” par Guy Latry , professeur des universités émérite (Université Bordeaux Montaigne).

, professeur des universités émérite (Université Bordeaux Montaigne). 10h45 : Pause et échanges.

11h : Conférence : “Fernand Masson, littérateur gascon méconnu, coiffeur à Caudrot. Un petit tour parmi les almanachs gascons…” par Jean-Pierre Laliman , agrégé de lettres classiques et professeur d’occitan.

, agrégé de lettres classiques et professeur d’occitan. 11h30 : Conférence : “Elie Boirac (1810-1884), boulanger pamphlétaire gascon de Saint-Macaire” par David Escarpit .

. 12h : Pause et échanges.

12h15 : Visite de la cour du château des Quat’Sos.

12h45 : Repas au lycée Jean Renou (entrée rue du Sault).

14h15 : Conférence : “Epipaléolithique et mésolithique en Entre-Deux-Mers” par Michel Lenoir , chercheur au CNRS honoraire.

, chercheur au CNRS honoraire. 14h45 : Conférence : “Tuileries sur Drot” par Pierre Regaldo-Saint Blancard , ingénieur de recherche, service régional de l’archéologie, direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine.

, ingénieur de recherche, service régional de l’archéologie, direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine. 15h45 : Pause et échanges.

16h15 : Conférence : “Blaise Charlut, ferronnier réolais d’exception” par Marie France Lacoue-Labarthe , docteur en histoire de l’art, vice-présidente de la Société archéologique de Bordeaux.

, docteur en histoire de l’art, vice-présidente de la Société archéologique de Bordeaux. 16h45 : Conférence : “Les notaires de La Réole” par Pierre Coudroy de Lille , guide conférencier.

, guide conférencier. 17h15 : Conférence : “Les historiens du patrimoine réolais au XIXe siècle” par Marie-Claude Jean, présidente du GAHMS.

17h45 : Pause et échanges.

18h : “Projection du film “L’échappée Belle”.

19h15 : Réception à la mairie avec danses du groupe folklorique Lous Réoulès.

20h15 : Dîner au restaurant les Fontaines.

Dimanche 5 novembre