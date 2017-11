Patrick Lalanne est un homme d’ambition. En 20 ans, le patron de La Plage a fait de son établissement bordelais l’une des plus grandes discothèques d’Europe, grâce à différents rachats. Passionné du ballon ovale, le Gersois d’origine est arrivé en 2015 à la présidence du RC Cubzaguais avec la même soif de succès. Au risque de se faire des ennemis. “L’objectif est d’atteindre la Fédérale 3 en cinq ans“, annonçait-il publiquement, alors que son club était au plus bas niveau territorial.

“Les critiques, je passe outre”

Deux ans plus tard, Patrick Lalanne a accroché trois boucliers dans le club-house du RCC, soit autant de titres que ses prédécesseurs en 38 ans. La réussite est au rendez-vous mais elle attise les jalousies. Il faut dire que l’homme d’affaires n’a pas fait les choses à moitié en enrôlant des joueurs rompus aux joutes des divisions fédérales, voire de Pro D2. “Il est normal que des entrepreneurs donnent de l’argent pour aider les petits clubs de village”, estime le patron de La Plage, même si ses détracteurs n’ont pas hésité à se plaindre auprès du comité Côte d’Argent, jugeant qu’il faussait le championnat.

“Je ne suis pas le seul chef d’entreprise à faire des bénéfices. Pourquoi ne pas pointer du doigt les gens qui ne font pas profiter le monde associatif de leur argent, s’interroge-t-il, avec malice. À partir du moment où j’arrive à faire vivre ma passion, les critiques, je passe outre.”

Accusé de “mégalomanie” sur les réseaux sociaux, Patrick Lalanne véhicule une image “bling-bling” qui tranche avec le rugby de clocher. L’homme du monde de la nuit aime concocter des show “à la Max Guazzini” sur le rectangle vert, comme lors des 40 ans du RC Cubzaguais où pom pom girls, stars des platines et le Collectif Métissé ont assuré le spectacle après un match amical face au RC Cadaujac. “Le rugby ’’pâté-bière’’ n’est pas le mien“, reconnaît l’ancien demi-de-mêlée.

Compétiteur, ce dernier tire toutes les ficelles pour apporter plus de visibilité et plus de sponsors à son club. “Une équipe sans public ne vaut rien, insiste-t-il. On fait beaucoup d’efforts pour attirer les gens au stade. Je suis content, ça commence à porter ses fruits.”

“Je suis quelqu’un de carré, ajoute Lalanne. Soit on fait les choses à fond, soit on ne les fait pas.” Une réflexion qui lui rappelle un échange avec son ami Philippe Rougé- Thomas lorsqu’il hésitait à intégrer le bureau directeur du RCC. “Je te connais : tu vas y mettre le doigt et tu vas y laisser le bras”, lui avait soufflé alors l’ancien demi d’ouverture du XV de France. Et il avait raison.

Le meilleur centre de recrutement girondin

Le Gersois a finalement répondu positivement à l’appel du pied de Pascal Clauzures, l’emblématique dirigeant cubzaguais. Progressivement, il a repris la présidence du club nord-girondin et y a apporté sa touche. “Si j’avais habité à Cadaujac, j’aurais rejoint le club de Cadaujac, explique-t-il. En emménageant à St-André, ça me semblait évident de me rapprocher du RCC.”

Les habitués du stade Laurent Ricci ne vont pas s’en plaindre. L’homme de 52 ans apporte une nouvelle dimension à leur club grâce à son entreprise et son réseau.

“La Plage, c’est le meilleur centre de recrutement de Gironde. Du Top 14 à la 4e série, tous les joueurs viennent ici”, sourit-il. Le RCC ne manque donc pas de candidats pour le faire évoluer jusqu’en Fédérale 3. Voire plus, quand on connaît l’ambition de son président…