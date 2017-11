Si c’était à refaire ? Patrice Audureau ne reprendrait pas la présidence du Stade Langonnais. Soulagé d’être libéré d’un poste qui ne lui apportait plus “que des emmerdements”, le Sud-Girondin regrette une certaine hypocrisie. “À la fin, au club, tous les problèmes humains étaient liés au financier. On ne parlait même plus de sport. Quand Bernard Laporte dit ‘La formation, tout le monde en parle mais personne ne pratique’, j’ai envie de dire pareil à propos des valeurs du rugby.”

“Des nuisibles au club”

“Heureusement, ça ne concerne qu’une minorité mais il y a des des gens dont la vie tourne autour du Stade, qui sont nuisibles au club par leur attitude. J’espère que mes successeurs sauront les identifier et faire le ménage.”