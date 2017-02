Ce dimanche soir, Patrice Audureau était heureux de la victoire des siens face à Tyrosse (26-24) pour deux raisons : la première, elle offre aux Langonnais un bol d’air au classement et la deuxième, c’est qu’elle permet au président d’exposer ses critiques sur l’arbitrage sans qu’on lui reproche de se chercher des excuses : “Là, au moins, je peux en parler objectivement puisqu’on a gagné, aborde-t-il. La façon dont on a été arbitré est inadmissible. Je ne dis pas que les cartons n’étaient pas mérités mais les sanctions n’étaient que dans un sens. L’arbitre ne regardait que notre équipe. Il y avait un poids, deux mesures. Evidemment, quand notre équipe s’est retrouvée à douze, on a été malmené, secoué en mêlée… Les joueurs étaient dans la panade. L’arbitre ne doit pas décider de qui doit gagner ou perdre.”

“Les arbitres agissent en toute impunité”

Selon le dirigeant stadiste, l’arbitrage a été orienté à cause d’un match de Fédérale 1 face à l’USA Limoges, qui remonte à la saison précédente. “Ce Monsieur Trieux, du comité du Béarn, s’était déjà illustré lors de la réception de Limoges. Il avait connu une sortie houleuse suite à des décisions ubuesques et nous avait collé un rapport car il s’était fait cracher dessus par un spectateur, en retournant au vestiaire, se rappelle Patrice Audureau. Sauf que la commission de discipline nous avait déboutés. On ne peut pas mettre un stadier derrière chaque supporter. Visiblement, il se rappelait de nous. Il a voulu nous pénaliser et il y avait une réelle volonté de nuire, de nous enfoncer. C’est inadmissible de voir ce genre de comportement. Et on a aucun levier pour éviter cela. Les arbitres agissent en toute impunité. Il faut que ça cesse !”

À l’avenir, le président langonnais envisage de chercher des recours pour s’opposer à une future désignation possible de cet arbitre à Comberlin : “Je vais voir ce qu’on peut faire car on ne va pas se faire abuser ad vitam eternam.”