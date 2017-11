“J’ai certainement fait des erreurs. J’assume et je fais mon mea-culpa, annonce Patrice Audureau. Mais je ne suis pas non plus responsable de tous les maux du club.” Comme nous l’avions annoncé ce 9 novembre, le président du Stade Langonnais a décidé de quitter le club où il ne faisait plus l’unanimité depuis quelques mois.

“J’ai fait ce qu’un chef d’entreprise aurait fait”

Le dirigeant de 51 ans regrette qu’on lui ait mis sur le dos les restrictions budgétaires, qui étaient nécessaires pour remettre les comptes du club à l’équilibre. “Mes décisions, je les ai prises par rigueur financière, dit-il. En décembre 2016, il manquait 19.000€ pour avoir un budget à l’équilibre. En décembre prochain, on devrait avoir un excédent de 8.000€, avec la réserve d’argent imposée par la DNACG. J’ai fait ce qu’un chef d’entreprise aurait fait, car le Stade est devenu une entreprise.”