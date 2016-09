Langon Pâtisserie : Matthieu Vidal seul à la tête de Sweet Valentine

Jean-Charles Darroze, le chef étoilé du restaurant Claude Darroze, avait lancé avec le jeune chef la nouvelle pâtisserie. Il le laisse voler à présent de ses propres ailes et lui a cédé ses parts de l’entreprise.

« Je n’avais plus le temps avec mon travail à la pâtisserie. » D’autant que la carte change régulièrement, souligne Jean-Charles Darroze. « J’avais la tête dans le guidon » ajoute Matthieu. Depuis quelques mois, Matthieu Vidal ne signe plus la carte des desserts du restaurant Claude Darroze. D’autant que la carte change régulièrement, souligne Jean-Charles Darroze.ajoute Matthieu.

Matthieu a pris du galon

« J’ai embauché deux pâtissiers pour remplacer Matthieu et Victorien qui travaillent à la boutique », explique Jean-Charles Darroze. « Matthieu s’est délesté un peu du restaurant pour se consacrer davantage aux créations des pâtisseries de Sweet Valentine et il a pris du galon. Cela fait quelques mois qu’il gère seul la boutique. Il a fallu un peu de temps pour que l’on s’organise… »

De son côté, le chef étoilé doit gérer son équipe, un restaurant ouvert désormais 7j/7 et les changements de carte. « J’ai la chance d’avoir 4/5 personnes qui sont là depuis 15/20 ans et des jeunes qui ont la bougeotte. L’un va partir bientôt en Australie, d’autres au Pays Basque… »

Des pâtisseries pour cinq restaurants bordelais

Les petits gâteaux du pâtissier ravissent depuis un an les papilles des Langonnais. Matthieu réalise également des pâtisseries pour cinq restaurants bordelais : le Comptoir Caudéran, l’O'7 (rue du Parlement-Ste-Catherine), L’Impérial (rue Saint-Rémi), Le Slimane (Pont de pierre). « Je les prépare avec mon équipe de trois pâtissiers et je les livre. »

Matthieu Vidal fabriquera également les pains ronds pour le restaurant French Burger qui s’installera à l’immeuble Bodin.

Une bûche de Noël fruits rouges-cassis

Actuellement, il prépare ses bûches de Noël. « Je travaille sur une bûche fruits rouges-cassis, une exotique, une au chocolat et une édition limitée à 20 exemplaires comme la bûche à la truffe noire l’an dernier. »

Il va également proposer dans sa boutique Sweet Valentine « une gamme de petits gâteaux plus classique. Les clients veulent de la simplicité : le mille-feuille, le Saint-Honoré, le Paris-Brest… Ils seront en permanence à la carte avec la Sphère Plaisir, la Mandarine, le Carachoc et toujours des créations. Et beaucoup de fruits aussi. »

Riz au lait et armagnac

« On est passé par du sophistiqué et des classiques. Il fallait voir ce que les clients préféraient. Le riz au lait est une chose simple qui marche bien. » C’est une idée de Jean-Charles Darroze. « Je le décline avec du caramel fleur de sel, à la vanille, au rhum-orange. Je vais le faire avec des raisins secs et un peu d’armagnac. »

« Maintenant, quand je viens à Sweet Valentine, je n’ai plus mon mot à dire, je n’ai qu’à goûter ! (rires) » conclut le chef étoilé.