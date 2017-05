La fête s’annonce folle à Monségur. L’association socioculturelle Passerelle, une des plus emblématiques de la bastide, va souffler sa vingtième bougie. Et pour l’occasion, les bénévoles ont mis le paquet, préparant l’événement depuis l’an dernier dans les coulisses.

Humour, musique et convivialité

De 15h à minuit, les animations vont s’enchaîner. Et ce sont les GIVRé d’Anim’Actions ainsi que les sous-fifres de Saint-Pierre qui vont lancer les hostilités par une visite insolite de la bastide qui partira de la place des Tilleuls. Après une heure de marche, retour au 25 rue Saint-Jean, pas très loin du local de l’association et place au goûter mais aussi aux pinatas avant plusieurs initiations, de 16h30 à 18h30 au maquillage et au cirque, sans oublier les jeux géants et le lâcher de ballons biodégradables.

Qui dit Monségur dit forcément.. Jazz ! Et les élèves du collège vont pouvoir montrer le travail accompli cette année, à partir de 18h. Les Acropotes seront aussi de la partie. S’ensuivra le moment d’écoute avec le mot du président, Michel Falgueyret avant que la musique ne passe au rock avec Up The Sound, durant un apéro-concert.

Enfin, à 20h30, l’auberge mondiale permettra un moment de convivialité mais aussi de partage de recettes, qu’elles soient sucrées ou salées. (pensez à apporter couverts et assiettes) Puis, l’anniversaire se terminera avec, tout d’abord, le gâteau géant, à 22h, et le spectacle de feu et musique “Etincelles” par Ouistiti Circus. À noter que toutes ces animations sont gratuites et qu’une exposition de mounaques, des poupées géantes, sera à découvrir dans toute la bastide.