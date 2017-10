Au milieu des résonnements de ballons rebondissant sur le sol, dans le gymnase de Barie, Pascal Trouillot se remémore ses souvenirs en tant que joueur. Le Réolais a touché le ballon orange très tôt, dès sept ans. « J’ai appris le basket à La Réole » précise-t-il. Aujourd’hui, s’il ne s’impose plus dans la raquette, c’est parce qu’il endosse la casquette de président, et ce, depuis bientôt cinq mois.

Il faut que l’histoire continue

Cette prise de fonction sonne comme une continuité dans le dévouement du Réolais pour son club. Il a commencé et terminé dans la cité millénaire. « Ce qui m’a motivé, c’était d’aider le club. Il faut que l’histoire continue ». D’ailleurs, dans le passé du Basket Club Réolais, Pascal Trouillot a toujours deux souvenirs en tête. « D’abord, il y a la Coupe de Gironde dans les années 80. Nous étions allés en finale après avoir joué contre des grandes équipes ». Le second, c’est une rencontre digne du gratin du basket français entre Pau-Orthez et Limoges, dans le gymnase Colette Besson. « Ce sont des souvenirs extraordinaires ».

Jusqu’en Nationale 3

De son côté, l’expert-comptable et commissaire aux comptes n’a pas à rougir de sa carrière. Son mètre 92 l’ayant amené à Orthez durant l’adolescence mais aussi à Meilhan-sur-Garonne, en Nationale 3. « Je jouais intérieur. Il m’est arrivé de jouer contre des adversaires qui faisaient 2m14 ». Et forcément, terminer à La Réole était logique. « Je suis né à La Réole, j’y travaille, je m’y suis marié. La Réole tient une place importante dans ma vie ».

Aujourd’hui, Pascal Trouillot est très engagé dans la vie locale. À l’échelle sportive avec le club de basket, bien évidemment mais aussi dans le domaine économique par son travail et sa présidence au sein du Club des Entreprises du Réolais. Et ce n’est pas tout ! Car le Réolais conjugue cet agenda avec une autre passion : le vin. « Avec une quarantaine de personnes, nous avons racheté une propriété viticole, le château Croignon. C’est une passion transformée ». S’ajoute à cela La Merlotine, les chambres d’hôtes du château. « J’aime l’idée de créer quelque chose et l’idée des millésimes qui sont des aventures qui recommencent chaque année. Et cela apporte de l’humilité car c’est la nature qui a le dernier mot ».