L’idée est venue de Maryse Aubert, conseillère municipale d’opposition (ex-FN) : « Avec tous les déficits de la saison culturelle, on pourrait financer l’école des arts ». Les difficultés de l’association n’étaient pas à l’ordre du jour, mais le vote de la mise à disposition du directeur a lancé le débat. L’élue poursuivait, « on pourrait mettre un peu moins pour le Carnaval et financer l’école des arts ».

Sur ce dernier point, le maire Dante Rinaudo lançait, sans appel, « il ne faut pas toucher au carnaval ». L’événement rassemble chaque année des centaines d’enfants et est une incroyable fête qui, a contrario de la saison culturelle, est toujours un succès. Pour ce qui est de la saison culturelle, « la programmation est faite jusqu’en juin, et après, nous allons changer la donne ».

« Cette école est importante » expliquait le maire, « elle doit être soutenue par la collectivité. Elle attire environ 300 enfants de Tonneins et des alentours ». Pour Eric Bouchaud du PS, « il va falloir qu’on trouve une solution le plus rapidement possible, il y a intérêt à prendre le problème à bras-le-corps ».