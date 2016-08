Casteljaloux Palombe Expo, deuxième !

Ce week-end, le salon Palombe Expo ouvre ses portes au parc municipal de Casteljaloux pour sa deuxième édition.

Ce salon est organisé par le comité de rédaction du magazine Palombe et tradition. Au programme, des expositions et des démonstrations, avec des associations et des professionnels, mais aussi de quoi mieux comprendre la tradition de la palombe, avec des conférences notamment. Notons qu’une autre grande tradition n’est pas oubliée, celle de la gastronomie, puisque le chef Alain Darroze viendra réaliser une recette autour de la palombe, samedi et dimanche midi.