La pérennité de Palmagri et son image de marque trouvent leurs origines dans cette belle et longue histoire : des éleveuses de canards, soucieuses de traditions locales et de produits de qualité qui avaient décidé de s’ouvrir, en 1977, au marché local en mutualisant leurs productions et en créant une surface de vente commune.

Sylvie Lemarre (secrétaire et comptable) et Christine Saphore (présidente) conduisent les destinées de l’entreprise et de ses 10 éleveurs-gaveurs et 9 salariés. Interview.

80% de vos producteurs et 90% de vos salariés sont des femmes, y-a-t-il une raison historique ?

Oui, en effet, la coopérative Agricole d’Auros qui produit du foie gras et tous les produits dérivés du canard a été créée par six femmes « éleveuses ». Ce fut d’abord un local de vente à la sortie d’Auros vers Grignols. Les canards étaient, à l’époque, abattus dans chacune des exploitations. Et en mai 1988, les ateliers de transformation furent installés dans des locaux neufs au 8 de la rue Partarrieu (encore l’adresse actuelle) avant la création de l’abattoir sur le même site en 1994.

Une PME qui fête ainsi ses quarante ans et traverse les récentes crises de grippe aviaire, cela peut s’expliquer comment ?

La culture de Palmagri est triple. D’abord, les critères d’élevage sont très stricts (canetons d’un jour, quatre semaines en éleveuse, au moins 13 semaines en plein air sur un parcours enherbé, gavage traditionnel sur parc paillé au grain entier de maïs). Ensuite, des critères drastiques d’abattage et de production. Et enfin, des points de vente choisis et limités garantissant la qualité avec nos partenaires à Langon, Bazas, Pessac, Bordeaux et Marmande.

Envisagez-vous d’agrandir encore votre marché ?

Nous avons aujourd’hui trouvé un réel équilibre entre tradition, qualité et commerce. Notre gamme de produit est complète et cohérente : foie gras, rillettes, grattons, magrets et saucisses de canard, brochettes d’aiguillettes au foie gras, cous farcis, magrets fourrés au foie gras. En résumé, de l’authenticité, de la tradition et du goût. Quant à notre territoire, nous sommes aussi associés au « Drive Fermier Gironde » qui est la boutique en ligne d’un collectif d’une quarantaine de producteurs locaux.

Les commandes se font jusqu’au mercredi pour un retrait le vendredi entre 13h30 et 18h30 sur les sites d’Eysines, Gradignan, Lormont, Daignac ou Bordeaux centre (05.35.38.06.06/www.drive-fermier.fr/33). Nous sommes heureuses de ce beau parcours et remercions nos producteurs, salariés et clients pour cette belle étape que nous venons de franchir.

Philippe Leruste