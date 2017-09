La Fédération des sociétés a organisé le week-end dernier Paille et Ripaille, un festival des vins et de la ferme à Langon qui remplaçait la traditionnelle Foire aux vins et Fermes en fête.

Le programme était particulièrement attractif pour cette première édition de Paille et Ripaille, nombreuses animations, spectacles, etc. Les visiteurs ont pu déambuler parmi les nombreux stands, de vins, de producteurs, de mets de la Nouvelle-Aquitaine.

Côté gastronomie : il y avait le Village des Vignerons avec les fromagers, les Vignerons et artisans de bouche de toutes les régions de France, le pavillon des produits gastronomiques de Nouvelle-Aquitaine, des ateliers « mets et vin », un concours des dégustateurs en scène, pressée des vins de Graves.

Véritable paradis pour tout épicurien, ce premier Paille et Ripaille a renoué avec le succès où la convivialité et la joie de vivre ont rythmé ce week-end festif.