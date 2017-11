L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité, PACS, est aujourd’hui transféré à l’officier d’état civil de la mairie, en fait depuis le 1er novembre.

A Marmande, cette mission sera assurée en mairie à partir de jeudi 16 novembre, sur rendez-vous.

Pourquoi?

Le décret du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des Pacs, précise la ville de Marmande dans un communiqué.

Le passage du Pacs en mairie, et non plus au tribunal, est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Précisons que l’officier de l’état civil compétent pour enregistrer le Pacs est celui de la commune dans laquelle les partenaires fixent leur résidence commune.

Renseignements au 05.53.93.47.13.