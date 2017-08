Gastronomie, vins, vélo, musique… Voilà les quatre termes qui définiraient le mieux le festival itinérant Ouvre la Voix qui débute ce vendredi 1er septembre dans la bastide de Sauveterre-de-Guyenne. Avec l’aide de la voie verte qui rejoint Bordeaux, le festival va passer par Saint-Brice, Frontenac et Espiet pour se rendre vers Créon. Et cela ne concerne que la première journée puisque de nombreuses haltes seront proposées durant trois jours afin de se reposer autour d’un concert ou d’une autre animation.

Les deux premiers jours des festivités seront l’occasion de découvrir les alentours de Sauveterre-de-Guyenne ainsi que Créon qui accueillera Les Hurlements d’Léo avec pour contexte deux anniversaires. Ouvre la Voix fêtera sa quinzième année d’existence alors que le groupe soufflera sa vingtième bougie à l’Espace Culturel Les Arcades.

Pour les amoureux du vélo, seul, en petits groupes ou en peloton, c’est l’occasion de profiter des paysages locaux, du patrimoine, tout en découvrant des artistes venant de la France ou de l’étranger. La programmation est dense, et elle est à découvrir ci-dessous.

Le programme

Vendredi 1er septembre

Soirée d’ouverture à partir de 17h sur la place de la République à Sauveterre-de-Guyenne avec le JOSEM et cREMe Club DJ Set.

Samedi 2 septembre (1er parcours Sauveterre – Créon)

Dimanche 3 septembre (Trois parcours différents)

Pour la dernière journée du festival, les cyclistes auront le choix entre trois parcours différents. Soit ils feront le chemin Bordeaux – Bouliac, soit Sadirac – Ciron Cénac, soit Bègles – Bouliac. Pour chaque parcours, des animations différentes seront proposées. À noter qu’une arrivée commune est prévue à Latresne pour le concert de Gauvain Sers et la finale du concours du cri à l’aérocampus, de 13h à 17h. Et pour ceux qui sont déjà sur Lastrene et qui ne souhaite pas faire le déplacement à vélo, un concert est prévu au marché, dimanche matin, de 10h30 à 11h30 avec Toto & et les Sauvages.

Parcours Bordeaux – Bouliac

Parcours Sadirac – Ciron Cénac

Rendez-vous à la gare de Sadirac avec des animations proposées par les volontaires en service civique de la Fabrik à Declik, de 10h30 à 11h30.

avec des animations proposées par les volontaires en service civique de la Fabrik à Declik, de 10h30 à 11h30. De 12h à 13h, arrêt à la gare de Citon Cénac pour un concert de Moloch/Monolyth.

Parcours Bègles – Bouliac