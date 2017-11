Pour préparer les fêtes de fin d’année, la Recyclerie du Marmandais a programmé plusieurs ouvertures exceptionnelles, dans les week-ends à venir.

Rappelons que Vincent Siret et Marilyn Specogna ont créé cette structure pour redonner vie à toutes sortes d’objets, et les revendre à bas prix. Ecologique et économique, le concept se développe de plus en plus dans l’Hexagone.

La Recyclerie du Marmandais est désormais installée dans le quartier de Coussan: vous pourrez y trouver de l’électroménager, des petits meubles, des bibelots, des jouets, de la vaisselle, etc.

Les dates

Ouvertures exceptionnelles les dimanches 12 et 19 novembre, mais aussi les 3, 10 et 17 décembre, ainsi que le samedi 25 novembre de 14h à 18h.

Contact: 06.68.89.33.52.