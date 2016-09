Meilhan-sur-Garonne Ouverture des ateliers de Rosemonde, mercredi

Créée en 2005 par Stéphane Lartigue ces cours de théâtre axés sur la comédie sont ouverts à toutes et tous. L’apprentissage progressif des techniques de théâtre permet à chacun de trouver sa place dans une troupe amateur de grand talent.

Stéphane Lartigue a eu la chance et le bonheur de côtoyer de grands noms du théâtre sur scène ou en atelier. C’est son expérience qu’il transmet à ces « amateurs » au sens noble du terme.

Par une approche ludique et néanmoins technique, que vous ayez ou non une expérience théâtrale, Rosemonde vous propose de venir découvrir, gratuitement et sans engagement, ses Ateliers Caf’Thé, les mercredis 14 et 21 septembre de 16h à 22h à la Maison du Temps Libres de Meilhan-sur-Garonne.

«La transmission est un échange, et pour nous, il est inconcevable de prendre du plaisir à être sur scène sans une base technique» expliquent les acteurs de cette compagnie.

Cerise sur le gâteau, tous les mois de juin, la troupe présente son travail devant le public, dans des conditions professionnelles.

Depuis maintenant 7 ans, Stéphane Lartigue écrit une comédie spécialement pour chaque atelier, dont deux sont déjà éditées à la Librairie théâtrale, l’éditeur de Feydeau !

Renseignements et inscription 06.15.65.59.30.

Mail : cie.rosemonde@free.fr

Facebook : Cie Rosemonde