C’est en toute fin de rencontre la semaine passée qu’Orthez avait surpris Marmande pour ainsi se qualifier sur le fil. C’est en toute fin de match ce dimanche, à domicile cette fois contre le RCBA, qu’ils ont fini par faire sauter le verrou girondin et ainsi prendre une courte option pour la qualification.

Songez seulement que les deux formations étaient à égalité à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Les locaux faisaient le forcing mais comme rien n’avait voulu sourire jusqu’alors ni à l’une, ni à l’autre des deux formations,malgré des intentions louables, on se dirigeait tout droit vers un partage des points. Les Béarnais trouvaient donc la juste récompense à leurs efforts à la 77’, prenant ainsi une belle option sur le gain du match.

Les Girondins se font surprendre

Les visiteurs venaient de se faire surprendre mais ils allaient envoyer Alban Rieger derrière la ligne trois minutes plus tard (10-8). L’arbitre laissait jouer les arrêts de jeu et ces derniers étaient fatals à la formation visiteuse qui, une nouvelle fois, se faisait surprendre sur un énième ballon porté, un second essai qui donnait aux Orthéziens une avance de sept unités avant le match retour.

Pour rappel, l’équipe du Bassin avait battu les Béarnais de six points lors des rencontres de poules (18-12). Il faudra faire mieux à Gilbert Moga le week-end prochain pour espérer passer ce tour et ainsi valider son ticket pour l’étage supérieur. La partie s’annonce serrée, indécise et les Girondins auront besoin du soutien de tout le peuple du Bassin d’Arcachon.