L’opérateur de téléphonie mobile Orange propose jusqu’au 7 octobre l’opération « Orange City Cash Langon » pour promouvoir le paiement sans contact avec son téléphone mobile Orange, M6 Mobile, Sosh. 60 commerçants langonnais sont déjà équipés d’un terminal de paiement sans contact fonctionnant avec Orange Cash. Les Langonnais peuvent bénéficier ainsi d’avantages promotionnels et verront leur usage récompensé.

1€ remboursé sur vos 25 premiers paiements

Comment ça marche : il suffit de télécharger une application pour enregistrer ses coordonnées bancaires dans le téléphone. « Il y a 0,79€ de frais de chargement pour créditer son compte de 10, 20, 50€ qui sont vite remboursés par les offres promotionnelles sur tout paiement Orange Cash », explique Jean-Maurice Bentolila, responsable de la communication à la direction Orange Sud-Ouest. « Si vous payez 1€ votre baguette dans une boulangerie partenaire, vous recevez aussitôt sur votre compte 1€. Ainsi, 1€ est remboursé sur vos 25 premiers paiements. Les 0,79€ de frais sont remboursés dès le premier achat. » Au-delà de 20€, un code de sécurité vous sera demandé et vous le saisirez directement sur l’écran de votre smartphone.

Un programme de fidélité

Grâce à ce moyen de paiement, un programme de fidélité s’active : les clients réglant avec l’application Orange Cash chez les commerçants partenaires sont également crédités de bonus sur leur compte Orange Cash. Vous pouvez aussi géolocaliser ces boutiques.

C’est hyper sécurisé et super rapide pour tout le monde

« On a toujours son smartphone sur soi et pas toujours son porte-monnaie ou sa carte de paiement. C’est hyper sécurisé et super rapide pour tout le monde, pour le client comme pour le commerçant. Cela permet à ce dernier un encaissement plus rapide et sécurisé, d’éviter de rendre de la monnaie et de fidéliser sa clientèle. »

Les commerces partenaires

La Boucherie, Youpi Parc, Bar le Couloumey, Les Halles du Midi, Le Longin, Le Lucky Wok, Bureau Vallée, Villaverde, Pressing Sud Ecologique, Palmagri, Studio Edmond, L’Estran, Pharmacie Cochin, L’oiseau du Paradis, RougeGorge Lingerie, Ana-vapote.com, Le fournil de Langon, Margaux, Kennedy Boulangerie (place Kennedy), Le colibri, Le comptoir des K’pucins, California-Ophelie fleurs, Entre-deux-jeux, Terroirs gourmands, Couleurs du temps, La clinique du téléphone, Difintel, Cannelle et Vanille, Animal Factory, Roxane Fleurs, Presse Librairie Liénard, Sweet Valentine, Le cochon volant, French Burgers, Kennedy Boulangerie (cours de Verdun), Relais de Langon, Interview Coiffure, Pharmacie Moléon, Goélan alimentation, La Halle aux chaussures, Total (route de Villandraut), Carrefour Contact, Lidl, La Halle, Gifi, Subway, McDonald’s, E. Leclerc, La Poste, Super U, Picard Surgelés, Krys, Pharmacie Principale, Yves Rocher, Natur House, Gemo, Orange.





►Pratique

Orange Cash est réservé aux utilisateurs d’un mobile Orange, Sosh et Orange Business Services. Il faut posséder un mobile NFC compatible Orange Cash ainsi qu’une carte SIM NFC (uniquement si vous êtes détenteur d’un mobile Androïd ou Windows Phone). Infos : orangecash.orange.fr