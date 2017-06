[ORAGES] La Gironde placée en vigilance orange

Météo France vient de placer le département de la Gironde, mais aussi les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, en alerte de niveau orange pour des phénomènes d’orages.

Cette alerte est valable ce jour entre 19h et 23h.

Chutes de grêle et rafales de vents

Ces orages pourraient s’accompagner de fortes averses, de chutes de grêle et de rafales de vents pouvant atteindre de manière localisée et ponctuelle 100 à 120 km/h et jusqu’à 130km/h sur le littoral.

Ils sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l’habitat léger et les installations provisoires.

Des inondations de caves et points bas peuvent également se produire ainsi que des départs de feu en forêt suite à des impacts de foudre.

Le préfet de la Gironde appelle chacun à la plus grande vigilance, en particulier en adaptant le comportement sur les trajets routiers.

Quelques conseils de comportement