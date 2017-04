Vendredi 14 avril, la salle culturelle de Casseuil accueille une opérette pour le moins original interprété par l’Opéra Bastide. “Orphée aux enfers“, créée par Hector Crémieux et Ludovic Halévy sur une musique de Jacques Offenbach, sera adaptée sous une forme actuelle avec des costumes décalés, les Dieux portant le costume cravate alors que les humains sont en hippies.

Cette satire politique dure une heure et demi et aborde des sujets comme la célébrité et la reconnaissance.

Entrée : 10€ et 5€ pour le public hors de Casseuil, gratuit pour les Casseuillais. Réservations au 05.56.71.10.50 ou au 06.13.20.28.99 ou par mail : mairiedecasseuil@orange.fr.