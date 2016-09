Opération promotion pour l'automobile britannique

Aston Martin, Jaguar, McLaren, Vauxhall, BMW Mini mais aussi Honda, Nissan et Toyota ont posé leurs roues au pied de la Tour Eiffel, trois jours avant l’ouverture officielle du Mondial de l’Automobile, à Paris*. Leur point commun : être leaders des constructeurs automobiles au Royaume-Uni. Et c’est justement parce que les exportations ont battu des records en 2015 et devraient faire de même en 2016 que la SMMT (Society of motor manufacturers and traders) a invité la presse spécialisée au cœur de la capitale française pour promouvoir l’automobile britannique.

1,2 million de voitures britanniques exportées en 2015

A cette occasion, les dirigeants des huit marques se sont tous félicités de l’excellente santé de leur secteur, outre-Manche. Ils étaient accompagnés de Mark Garnier, député et sous-secrétaire d’Etat parlementaire au Commerce international qui a insisté sur la volonté de son gouvernement à poursuivre le travail entrepris au Royaume-Uni mais aussi avec les partenaires européens.

Quelques instant plus tôt, Mike Hawes, directeur général de SMMT, indiquait : “l’industrie automobile britannique est réputée dans le monde entier pour son riche héritage, ses marques iconiques et l’excellence de son ingénierie. Au cours des cinq dernières années, plus de 10 milliards de livres ont été investis dans de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modèles (…) Le succès futur du secteur dépendra de la capacité du Royaume-Uni à préserver la conjoncture économique et commerciale à laquelle il doit sa compétitivité dans le monde”.

Et pour le moment, le secteur se porte on ne peut mieux avec, en 2015, 1,2 million de voitures britanniques exportées dans plus de 100 pays. Ce chiffre record pourrait être dépassé cette année puisque 900 000 véhicules ont déjà été exportés entre janvier et août 2016.

Développer la voiture connectée et la voiture autonome

L’Union européenne s’affiche d’ailleurs clairement comme le premier partenaire commercial du Royaume-Uni avec 57,3 % des voitures produites dans le pays qui sont ensuite exportées en Europe contre 12,1 % exportées vers les Etats-Unis et 7,1 vers la Chine. Les Etats-Unis se classent malgré tout en tête des pays ayant acheté des voitures britanniques. Cependant, six nations européennes se classent dans le Top 10 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la France, le Portugal et l’Espagne.

Autre source de satisfaction : les avancées outre-Manche en matière de recherche et développement. Le Royaume-Uni met les moyens pour développer, construire et lancer chaque année des “véhicules plus propres, sobres, sûrs et innovants, insiste Mike Hawes. Le marché britannique des voitures à très faibles émissions est le 2e d’Europe en termes de croissance, juste derrière l’Espagne”. Il travaille également au développement de la voiture connectée et de la voiture autonome. Ce développement pourrait générer une contribution annuelle au PIB de 51 milliards de livres d’ici 2030, créer 300 000 emplois et éviter 25 000 accidents par an.

L’automobile britannique en chiffres

- Au Royaume-Uni, une voiture sort toutes les 16 secondes des chaînes de production.

- Le Royaume-Uni exporte environ 80 % de sa production automobile.

- En volume de production, le Royaume-Uni se classe au 3e rang de l’Union européenne, derrière l’Allemagne et l’Espagne et au 10e rang dans le monde.

- Le Royaume-Uni importe 86,5 % des 2,63 millions de voitures neuves vendues dans le pays (chiffre 2015, ndlr), dont 81,5 % en provenance de l’Union européenne.

- Le marché britannique des voitures neuves serait l’un des plus variés au monde et le 2e marché le plus important d’Europe après l’Allemagne.

*Mondial de l’Automobile, du 1er au 16 octobre, à Paris Expo Porte de Versailles. Rens. sur www.mondial-automobile.com

APEI-Actualités. C.B.

Crédits des visuels :

©APEI-Actualités