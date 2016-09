Opel Ampera-e : une pionnière

L’ingénieuse Opel Ampera-e réserve sa première sortie officielle aux visiteurs du Mondial de l’Auto. Elle n’est pas seulement un bijou sur 220 Volt badgé zéro émission.

“Elle revendique aussi son caractère relativement fougueux, avec des accélérations et des reprises dignes d’une sportive”, dixit la firme à l’éclair.

Sa batterie lui offre en tout cas du potentiel, avec une puissance de 204 chevaux et un couple de 360 Nm. Vitesse de pointe : 150 km/h.

De quoi utiliser le modèle aussi sur autoroute, d’autant que son autonomie annoncée dépasse les 320 km.

A bord, de la place pour cinq occupants, un coffre au volume classique, semblable aux autres compactes. Côté divertissement, l’Ampera-e a tout prévu.

Télécharger ses films et sa playlist musicale depuis son smartphone sera un jeu d’enfant, via les systèmes multimédia IntelliLink et Opel OnStar.

Tarif estimé : 30 000 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux