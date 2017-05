Samedi 20 mai à 20h30, le théâtre des Salinières débarque à la salle polyvalente de Mazères et propose une comédie de Laurent Ruquier, mise en scène de Alexis Plaire avec Laura Luna et Alexis Plaire.

C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à « La crevette rose », annoncera à Valentin, son « meilleur pote », tout l’amour qu’elle a pour lui depuis cinq ans. Mais Valentin n’est pas vraiment sur la même longueur d’ondes. Il risque de lui répondre la même chose que tous les hommes dont elle est tombée amoureuse jusqu’ici : « Je préfère qu’on reste amis »…

C’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer… La réponse toute faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et surtout, pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour. Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va découvrir qui est vraiment Valentin. Et elle n’est pas au bout de ses surprises !

Des rires, de l’amour, de l’humour… Pas de doute, c’est une vraie comédie !

Après deux saisons triomphales au Théâtre Antoine en 2014 avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal, plus de 140 dates en tournée et une représentation en direct sur France 2 devant plus de 5 millions de téléspectateurs, la comédie de Laurent Ruquier est l’incontestable succès de 2014. Drôle, tendre et musicale !

Durée : 1h30 Tarif : 18€ en vente à l’office de tourisme de Langon, renseignements : 05.56.63.68.00.