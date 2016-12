Les Rionnais ont terminé la phase aller sur une belle série de quatre victoires, dont deux en déplacement qui effacent mathématiquement les deux ratés de début de saison face à Larressore et Pont-Long. Les voilà désormais installés à la sixième place, en embuscade pour jouer pleinement leur chance de qualification.

“Président, vous avez su redresser la situation après deux défaites à domicile.

On a surtout eu un match sans face à Larressore, sans comprendre pourquoi et dans la foulée, on chute lourdement à Saint-Paul-lès-Dax puis à nouveau à domicile. Alors il fallait réagir. Nous avons réuni le staff puis demandé à quelques joueurs cadres de nous dire ce qui n’allait pas. Des choses ont changé après cela et manifestement dans le bon sens puisque depuis, nous avons redressé la situation pour tourner à la trêve avec cinq victoires pour cinq réceptions.

“Nous avions manifestement besoin de réglages”

Cette sixième place reflète la valeur actuelle de votre groupe ?

Oui, tout à fait. On peut toujours espérer mieux mais cette place est la nôtre, je pense. Nous nous déplacerons cinq fois pour quatre réceptions lors de la phase retour mais pour l’heure, nous savourons la trêve. Nous aurons deux matchs de Challenge avant la reprise et comme nous ne sommes pas riches sur le plan de l’effectif, nous ferons alors confiance à nos jeunes mais nous souhaitons toujours jouer la première partie de tableau.

L’objectif reste donc la qualification ?

C’est celui de début de saison et on le garde en ligne de mire. Le groupe travaille bien et il y a beaucoup d’assiduité aux entraînements. Nous avions manifestement besoin de faire des réglages et nous ne regrettons pas de ne pas avoir attendu pour les faire. Il y a de la confiance à tous niveaux et c’est plutôt de bonne augure même si nous savons que tout peut aller très vite.”