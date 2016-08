Salles « On a goûté à la meilleure période du rugby »

« A Salles, il y avait la Leyre et le rugby », amorce Serge. Et il faut croire que les frères Plantey n’aimaient pas trop se mouiller, car ils ont vite choisi la balle ovale. La faute à leur père, peut-être, qui était le capitaine de l’US Salles des années 20.

Au stade Raymond Brun, les frères ont connu la grande époque salloise. Celle où Auguste Ayphassorho était aux commandes de l’équipe. Avec lui, le club est monté en première division en 1973. « Nous jouions contre le grand Béziers, le Stade Toulousain, Bègles. On avait battu l’USAP à domicile. On avait aussi gagné contre la Section Paloise chez nous et chez eux. On les avait fait descendre en deuxième division », se remémorent les deux frères. Lors de la saison 75-76, l’US Salles s’était classée 28e club français. Un exploit pour un village qui comptait 3.000 habitants. Une autre époque aussi…

« Même le ballon était différent »

« Ce ne serait plus possible aujourd’hui, évoque Serge Plantey. On s’entraînait sûrement moins que les autres équipes avec seulement deux séances par semaine. Mais on compensait par la vaillance et l’agressivité. On avait des avants très accrocheurs. » L’ancien international tricolore (2 sélections chez les A) va au bout de son idée : « Ce n’était pas le même sport. On jouait un rugby d’évitement. Maintenant, on devrait l’appeler ‘‘tampon’’ ou ‘‘rentre-dedans’’ plutôt que rugby. Le jeu n’a plus rien à voir. Même le ballon est différent : il est deux fois plus léger. Les joueurs se font de grandes passes vrillées et tapent des pénalités à 50 mètres. Nous, il suffisait qu’il pleuve et le ballon en cuir était dur comme du bois. C’était pas la peine de buter au-delà des 22 mètres… »

Jean acquiesce les propos de son aîné. Normal : les deux anciens trois-quarts du Racing club de France ont fait les beaux jours de l’US Salles grâce à leur science de l’évitement. « Avant, les coachs nous disaient ‘‘ne vous faîtes pas plaquer avec la balle, faîtes la vivre’’. Maintenant, c’est ‘‘ne perdez pas la balle’’, c’est la conservation avant tout. Tout a changé à 180 degrés. »

Les Trente Glorieuses du rugby

« On a goûté la meilleure période du rugby, ajoute-t-il. De 1965 à 1995, c’étaient les Trente Glorieuses de ce sport. C’était l’apogée du rugby comme on le comprend. Ensuite, avec le professionnalisme, ça a basculé dans le défi physique. A la limite, en Fédérale 1, c’est devenu dangereux puisque les amateurs croisent des pros, mais n’y sont pas forcément préparés… »

« C’est grâce à la troisième mi-temps qu’on gagne les deux premières »

Même s’ils préfèrent le rugby du siècle dernier, les frères Plantey continuent néanmoins d’aller au stade Raymond Brun. Toujours avec le même plaisir. Surtout cette saison où les résultats de la première sont excellents. « On n’aurait pas dû descendre la saison passée. Les résultats n’étaient pas conformes au potentiel de l’équipe. La Fédérale 2, c’est la place du club », estime Serge, qui souligne avec fierté que la majorité de l’équipe a été formée à Salles.

« Les anciens du club, on prend toujours plaisir à se retrouver le dimanche midi, avant le match, racontent les frangins. On est parfois pas loin d’une centaine. On refait le monde. Là-dessus, on ne serait pas champions de France mais champions du monde (rires). » « Quand je jouais encore, je disais souvent ‘‘c’est grâce à la troisième mi-temps, qu’on gagnait les deux premières du match suivant’’ », relate Serge, comme la recette des plus grands succès sallois.

Mais au-delà des valeurs de solidarité et d’engagement, l’US Salles de la grande époque, c’était aussi un rugby audacieux, avec Jean à l’ouverture et Serge au centre. « Depuis que j’ai rangé les crampons, je suis revenu dans les pins. J’adore la chasse à la palombe, glisse Serge, retraité de la Cellulose du pin à Biganos. J’y suis pendant un mois et demi par an, plus dix mois et demi de préparation (rires). Mais attention ! Je ne chasse qu’au filet. Pour la beauté du jeu. Comme au rugby… »