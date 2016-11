Ohvalie : les estropiés du rugby

-

Ce jeudi 24 novembre, le numéro 18 d’Ohvalie arrive dans les kiosques. Disponible gratuitement avec votre journal Le Républicain, le mensuel du rugby clocher traite ce mois-ci en dossier les blessés du rugby. Parmi les articles traités, on évoque le retour controversé d’Aliki Fakate. L’ancien deuxième-ligne de l’UBB avait dû arrêter le rugby en mai 2014 à cause d’un problème au canal rachidien mais il a rechaussé les crampons cet été, en Honneur, du côté de l’UA Gujan-Mestras. L’ancien troisième-ligne marmandais Mickaël Guérin raconte lui l’arrêt brutal et douloureux de sa carrière, sur un coup de genou en match. De son côté, son homologue au poste Nicolas Dimitri a choisi de se reconvertir au poste d’entraîneur à 27 ans et de refermer une carrière saccadée par les opérations, qui l’a quand même amené jusqu’aux portes de la Pro D2. Enfin, on a pris des nouvelles du Bordelais Arthur Chollon, que les douleurs aux cervicales ont éloigné durablement du Top 14 malgré un avenir prometteur. Et bien d’autres sujets, qu’on vous laisse le plaisir de découvrir en feuilletant les pages…