OENOTOURISME. Le Best Of Wine Tourism 2018 est lancé

Promouvoir l’œnotourisme à travers les sites les plus remarquables, telle est la vocation du Best Of Wine Tourism. Les candidats ont jusqu’au 31 mai pour déposer leur dossier.

La 15e édition des Best Of Wine Tourism est officiellement lancée. Ouverte à toutes les propriétés vitivinicoles de Gironde et des départements limitrophes, elle s’adresse aussi aux entreprises de prestations œnotouristiques.

Objectif : récompenser la qualité et l’innovation en matière d’accueil et de services aux touristes. La remise des prix bordelais est prévue en octobre prochain. Les lauréats de ce concours bénéficient d’un label reconnu par les amateurs d’œnotourisme et participent à des actions de promotion de leurs activités et/ou prestations.

7 catégories en 2018

Les participants peuvent déposer un dossier dans deux catégories maximum parmi les suivantes : Restauration à la Propriété, Architecture et Paysages, Art et Culture, Découverte et Innovation, Hébergement à la Propriété, Services Oenotouristiques/Organisation d’Evénements ou encore Valorisation Œnotouristique des Pratiques Environnementales.

Visites mystères pour les candidats

L’examen des dossiers de candidatures sera complété par des visites mystères qui auront lieu durant l’été. Il s’agit pour les organisateurs de vérifier l’adéquation entre le dossier et le ressenti des visiteurs sur le terrain. En parallèle, certains des candidats, dans les catégories Restauration et Hébergement, pourront être soumis à une visite technique additionnelle.

Modalités du concours et dossier d’inscription à retirer auprès du secrétariat des Best Of Wine Tourism (bestof@bordeauxgironde.cci.fr) ou à télécharger sur www.bestofwinetourism.fr