Le 3e Festival Emerg’en Scène aura lieu samedi 10 juin à Saint-Macaire.

Il mêle une fois encore théâtre, cirque, danse, arts plastiques et esprit festif dans le cadre du Château de Tardes et de la prairie du bas des remparts.

« La nuit électrique » (à 18h), le nouveau spectacle mis en scène par Frank Manzoni (TNBA), le Collectif OS’O dans « Mon prof est un troll » (16h) et la Smart Cie « Attention à ma peau » (21h) seront les trois temps forts de la journée.

Et toute la journée: « Le coiffeur nomade » Vincent Portal relookera les festivaliers avec ses perruques ; atelier de maquillage et de photobooth animé par les ados d’AVL ; exposition d’Aurore Grethen et autres artistes ; « L’AG , Ambiance guinguette » pour se restaurer.

Samedi 10 juin à St-Macaire. Spectacles : Journée Pass 15€, 5€ enfants, 12€ réduit. Entrée gratuite pour les animations. Réservations : 06.95.25.09.73. Facebook : Association emergenscene