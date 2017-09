Voici une initiative à la fois originale et sympathique, de la part de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et ses partenaires (le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, la cave de Berticot et le collège Lucien Sigalas): la Nuit de la chauve-souris se tiendra vendredi 22 septembre, à partir de 19h, au château de Duras.

Cette soirée est organisée dans le cadre du volet pédagogique du projet Batviti, un projet à la fois scientifique et technique qui poursuit deux objectifs: identifier les facteurs jouant sur la fréquentation des vignes par les chauves-souris; favoriser et évaluer la prédation des chauves-souris sur l’Eudémis en viticulture.

Au menu

Cette soirée, ouverte à tous, se déroulera de la manière suivante, vendredi à partir de 19h: