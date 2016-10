Bazas Nouvelles têtes et nouveaux défis pour le lycée Terres de Gascogne

Depuis la rentrée, une nouvelle direction est à la tête du lycée Terres de Gascogne. Pascal Trouche est le directeur de l’établissement et Anne Bertomeu, la directrice adjointe.

Pour le premier, arrivant de Carcassonne et d’un lycée aux formations axées sur la viticulture, l’environnement et la gestion de la nature, c’est avec plaisir qu’il retrouve une structure orientée vers la production animale. Pour Anne Bertomeu et sa formation de vétérinaire inspecteur, les Bazadaises n’ont aucun secret (elle les a beaucoup côtoyées dans les départements pyrénéens) et si elle est en charge de tâches administratives, nul doute que ses conseils seront précieux pour l’exploitation.

Les résultats aux bacs technologiques, au BTSA et aux BPA sont bons. « C’est une équipe d’enseignants et de formateurs très investis qui ont permis cette réussite. 100% de lauréats en Sciences et Technologie de l’agronomie et du Vivant, 71% en Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole, 78% en Forêt, 75% en BTSA gestion forestière, 94% en BPA Forêt et 80% en élevage avec de nombreuses mentions. »

Il subsiste dans l’esprit de certains parents ou élèves un a priori négatif pour l’enseignement agricole. C’est dommage

Si l’effectif reste stable à la rentrée 2016, autour de 220 élèves, Pascal Trouche souhaite que certaines formations soient mieux valorisées. Le lycée propose ainsi une seconde générale avec une option environnement. « Il subsiste encore dans l’esprit de certains parents ou élèves un a priori négatif pour l’enseignement agricole. C’est dommage car c’est surtout une alternative d’une seconde avec des élèves moins nombreux privilégiant le lien éducatif et la réussite scolaire ».

Il en est de même pour le BP Agroéquipement (conduite et maintenance des matériels agricoles et forestiers) pour lequel l’établissement a été doté d’infrastructures nouvelles (atelier…) : cette formation est dispensée en deux ans en apprentissage. De nombreuses entreprises sont intéressées mais les candidats cette année encore sont en nombre insuffisant. Les inscriptions sont possibles jusqu’en décembre 2016.

Renforcer l’identité de l’établissement

Les projets pour 2017 sont nombreux, ils s’orientent autour de deux axes. Une dernière tranche de travaux démarre. Elle concernera la rénovation de bâtiments au centre équestre et l’ouverture d’une vitrine du lycée de Bazas et aussi des autres lycées agricoles de la région. À l’été 2017, des travaux importants concerneront la laverie (restaurant scolaire).

Sur le plan pédagogique, trois nouveaux projets, traduisant la volonté d’ouverture vers l’extérieur marqueront l’année. Les lycéens de STAV réhabiliteront la mare, milieu de zones humides sur le site de l’exploitation. Son étude (flore et faune) et son aménagement devraient permettre d’en faire un lieu sauvegardé et à ouvrir à terme au public scolaire. Un projet Erasmus en production animale, dirigé par l’université de Salamanque associe les lycéens de Bazas et ceux de Tchéquie dans la continuité des échanges initiés en 2014. Début octobre, un volontaire du service civique originaire du Burkina Faso sera chargé d’études en agro-foresterie en partenariat avec l’exploitation et le centre forestier.

S. M.