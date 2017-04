Nouvelle Aquitaine: un joueur marque 68 points dans un match

Il est des matches où tout vous sourit. Ou parfois, un joueur marque de son empreinte les débats. Dans le cas présent, Flavien Dousseron s’est senti pousser des ailes.

Le fait est peu banal: l’arrière de l’Avant Garde de Villefagnan a planté personnellement… 68 points, pointant 8 essais et enquillant 14 transformations, au cours d’une unique partie!

Pour un dernier match de 4e série du championnat territorial de Poitou-Charente, ce fut un véritable feu d’artifice. A lui seul, il a écoeuré la formation de Couhé (Vienne) totalement débordée par les évènements (98-0).

Des jambes de feu

“Au tout début de la rencontre, mes adversaires sont parvenus à m’attraper. Mais plus le match avançait et plus c’est devenu difficile pour eux”, témoigne le héros du jour à notre confrère de la Charente Libre.

L’arrière aux jambes de feu s’est fort bien accommodé à la chaleur. Et sans nullement fanfaronner, il aurait pu rajouter 2 ou 3 essais supplémentaires. Altruiste, Flavien Dousseron a impliqué ses équipiers dans la finition.

Est-ce un record de points marqués dans un match de rugby? Ça semblerait être le cas. Sinon vous pouvez toujours apporter un éclairage dans ce domaine.