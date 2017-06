Nouvelle Aquitaine: les Vignerons Indépendants ont fait salon

Fin s’est tenue à Vaux-sur-Mer la 6ème édition du Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine.

Organisé en partenariat avec l’association locale Vaux A Venir, cette édition a relevé le défi de maintenir son taux de visiteurs malgré la chaleur écrasante de ce week-end de l’Ascension.

24 vignerons présents

Les vins présentés sur le salon étaient à l’image de la nouvelle grande région : multiples, riches de leurs différences avec chacun leur caractère et leur typicité. Des appellations prestigieuses comme Pessac-Léognan, Médoc, Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Estèphe, Pomerol, mais aussi d’autres à découvrir ou redécouvrir avec de belles surprises gustatives avec par exemple des vins de Madiran, du Comté Tolosan, des Côtes de Bergerac et de Duras. Rosés, blancs secs ou moelleux, rouges ou crémant, il y avait de quoi en voir de toutes les couleurs !

Ce salon était avant tout un rendez-vous de passionnés, amateurs ou professionnels qui apprécient de retrouver le producteur pour échanger en toute simplicité sur son vin et son histoire.

Prochaine édition les 10, 11 et 12 mai 2018.