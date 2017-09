Nouvelle-Aquitaine: Concours photo sur le thème de l'eau douce

Un concours photo est organisé à l’occasion du 33e festival international du Film Ornithologique de Ménigoute (Deux-Sèvres) qui se déroulera du 27 octobre au 1er novembre. Amateurs et professionnels de la photo sont invités à plancher sur le thème de l’eau dans deux catégories: les paysages naturels d’eau douce et le monde autour de l’eau. Ce concours entend sensibiliser le public à la protection de l’eau et son environnement, aux paysages autour de l’eau douce en Nouvelle-Aquitaine et dans les autres régions de France, ainsi qu’à la faune et la flore (zones humides, sources, fossés, ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, étangs, mares et marais).

La participation est libre et gratuite, ouverte à tous à partir de 12 ans. Les participants devront adresser par mail en fichier numérique une photo maximum par catégorie à : concoursphoto2017menigoute@gmail.com

Date limite des envois: 18 septembre à minuit.

Trois prix seront attribués pour chacune des deux catégories: paysages d’eau et monde vivant. Ainsi qu’un grand prix régional.

résultats proclamés le mercredi 1er novembre.

Réglement complet: www.menigoute-festival.org 9ème concours photo.