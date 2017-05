Un nouveau conseil a été réuni ce lundi 22 mai à 18h30 à Bernos-Beaulac. Autour de la table, seuls les huit conseillers restants de la liste menée par le maire Philippe Courbe étaient présents, dans une ambiance « conviviale ».

Les élus présents étaient souriants, resserrés en petit comité, malgré les chaises vides qui rendaient la salle du conseil soudainement très grande.

Le maire a ouvert la réunion en les remerciant de « leur loyauté, de leur esprit d’équipe, de leur engagement, de la sympathie qu’ils ont témoigné aux agents communaux ces derniers jours » et a regretté qu’ils soient les « victimes » des désistements de leurs colistières et des élus de l’opposition. D. Lambert, S. Labbé, D. Peyrusson, J.-Ph. Garnaud ont assuré le maire de leur indéfectible soutien et de leur confiance, ne se reconnaissant pas dans les critiques formulées sur l’absence de débats et le fonctionnement du conseil.

Philippe Courbe conclura en reprenant les réflexions de M. Garnaud sur les motivations des démissionnaires : « pour les élus de l’opposition, ce sont des démissions d’opportunité. De nouveaux élus, un groupe plus construit auraient pu être une force et une chance mais cela montre qu’ils n’avaient pas grand-chose en terme de propositions ».

Pour ses anciennes colistières, « elles n’ont pas compris ce qu’est l’engagement municipal, pour certaines elles ont eu des difficultés à l’assumer, nous n’avons pas su leur expliquer le travail que cela représentait, c’est de la déception, de la lassitude, de la fatigue par rapport au rythme demandé qui les a conduites à partir ».

Le conseil a alors débuté et l’ordre du jour déroulé (lire notre édition papier qui paraître ce jeudi 25 mai en kiosque ou à télécharger ici).

En fin de conseil, le maire a enfin évoqué les conséquences des démissions en chaîne. Effectivement, 10 des colistiers de la liste menée par J.-M. Tenez qui ont été appelés à siéger ont renoncé dans la semaine et l’ont signifié collectivement. R. Spadetto a également envoyé un courrier mentionnant son refus « pour raison personnelle », courrier reçu le lundi 22 mai.

Ph. Pourroy qui a quitté la commune mais qui pourrait siéger n’a pas encore rendu sa décision. La démission de J. Lartigue, adjointe, doit être acceptée par le Préfet dans un délai de deux mois.

Ce sont donc des élections partielles intégrales qui devraient être organisées, un tiers du conseil étant démissionnaire. Le Code général des collectivités territoriales précise qu’elles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois après la dernière démission.

C’est donc le Préfet qui a la main désormais sur le calendrier. L’on a mieux compris alors la petite phrase de Philippe Courbe en cours de conseil suggérant « qu’un nouveau maire serait peut-être amené à inaugurer le nouveau foyer. »

Sophie Marquette