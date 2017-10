Colette et Luc Montion sont les nouveaux propriétaires de l’épicerie d’Aillas. La petite épicerie a été récemment rachetée par ce couple originaire de la région de Saintes. Colette était employée de banque et souhaitait changer d’activité et son mari, Luc – entrepreneur dans le bâtiment – était prêt à la suivre dans une nouvelle aventure.

Colette s’est lancée à 200% dans cette activité et elle fourmille d’idées pour se développer et se diversifier. À l’heure actuelle, l’épicerie propose déjà de nombreux services : tabac, presse (vous y trouvez Le Républicain!), dépôt de gaz, épicerie, livraisons sur courtes distances… Mais la gérante nous révèle vouloir « diversifier l’offre, et, surtout, prendre une orientation plus locale ».

Elle a donc déjà commencé à contacter des producteurs locaux et à lier des partenariats avec certains. Vous pouvez ainsi, d’ores et déjà trouver sur ses étals de la charcuterie de chez « Clemens » (Bazas), du pain venant de la boulangerie d’Auros et les «yaourts de Nadège» d’Aillas.

Produits artisanaux et locaux

Mais Colette ne compte pas s’arrêter là : elle devrait bientôt pouvoir proposer du fromage de brebis produit par le Berger présent à la transhumance, ainsi que des fruits et légumes frais et de saison issus d’agriculteurs proches.

Enfin, dernier projet, et non des moindres, L’Épicolette devrait déménager en 2018. Colette et Luc espèrent pouvoir emménager dans leur nouveaux locaux rapidement et selon eux: « la surface de vente sera triplée ce qui permettra encore d’élargir notre offre et peut être pouvoir installer des tables et chaises en terrasse aux beaux jours ».

Epicerie L’Épicolette au 33 Aillas le grand. Tél : 05.56.65.72.95. Page Facebook : L’Epicolette.