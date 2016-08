Bassanne Nouveau : restauration au camion cuisine

Les randonneurs qui empruntent la voie verte, qu’ils soient en vélo ou à pied, ne pourront pas la rater : la nouvelle halte à l’écluse 50 à Bassanne est ouverte depuis ce matin pour les boissons chaudes ou froides et « les petits en-cas ».

« Et début juillet, la restauration va commencer » annoncent Christian Schueller et sa compagne, Caroline Benyahia. Christian peaufine le « camion cuisine » prévu pour faire cuire les frites et les hamburgers. Le camion va trouver place au bord de la piste cyclable fin juin: Caroline met au point les assiettes qu’elle va proposer, qu’elles soient de charcuterie ou de salades. Cyclo campeur depuis toujours et randonneur cycliste ou pédestre, Christian a eu souvent l’occasion de constater les besoins de ces sportifs: « maintenant avec Caroline, nous faisons du tandem et nous avons constaté qu’il manquait des services à proximité » indique-t-il.

La voie verte n’a plus de secret pour eux ! L’accueil est chaleureux et spontané et le couple a eu déjà l’occasion de dépanner des randonneurs étourdis en offrant leur service. Tous deux ont des projets, comme par exemple accueillir également sur le pré, un ou deux campeurs. Des objets artisanaux sont exposés et il y a aussi des revues à consulter.

« Le site plaît aux promeneurs qui demandent déjà quand seront vendues les premières frites » plaisante le jeune retraité de l’équipement, lui qui a dans les années 80 créé une association, « Les Anonymes du Campus » à Talence. Il conclut: « Les travaux ont commencé depuis mai 2015 et enfin on en voit la fin ! »

Maryse Lacoste