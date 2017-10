L’AIPIS, 11, avenue Rondereau, accueille un nouveau point de collecte des Bouchons d’amour, cette association qui récolte les bouchons au profit des personnes handicapées. « Nous avons déjà une quinzaine de points de collecte sur le Marmandais, explique Jean-Pierre Saldubéhère, président des Bouchons d’amour 47, mais nous cherchons sans cesse à les développer. Les personnes nous téléphonent régulièrement car elles ne savent pas où les donner ».

Contactés par Mme Capdevielle, de l’AIPIS, les bénévoles des Bouchons d’amour, Claire Lecointe en tête, n’ont pas hésité : un container est désormais à disposition dans le hall de l’AIPIS, tout le monde peut ainsi venir déposer les fameux bouchons de plastique. « Il s’agit de se rendre service mutuellement » précise le directeur de l’AIPIS, Thierry Polloni.

Mais pourquoi collecter des bouchons ? « Nous les trions et les revendons à un recycleur en Belgique. Cet argent est collecté au niveau national et ensuite réparti dans les régions. En fonction des besoins et des demandes, d’associations ou de personnes handicapées, l’association complète les finances nécessaires pour l’achat de matériel ». Tous les bouchons sont acceptés, « d’une certaine qualité quand même », et c’est ensuite un gros travail de tri que les bénévoles doivent effectuer. « C’est pour cela que nous demandons aux gens d’enlever les joints internes ou les étiquettes de papier avant de les donner, par exemple ». Et si les Bouchons d’amour collectent des bouchons, ils ont aussi besoin de bénévoles.

Bouchons d’amour 47, responsable du secteur marmandais Claire Lecointe, tél. : 05.56.71.67.93.