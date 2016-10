Auros Nouveau point d'apport volontaire pour le tri des déchets recyclables

L’Ussgetom collectivité en charge de la collecte des déchets recyclables en Sud-Gironde vient d’installer un nouveau point d’apport volontaire sur le parking du cimetière d’Auros, et ce en accord avec la municipalité.

Ce point d’apport volontaire comprend :

une colonne signalée en vert pour le tri des bocaux, pots et bouteilles en verre (sans les couvercles ni les bouchons)

une colonne signalée en bleu pour le tri de tous les papiers, petits cartons, briques alimentaires

et une colonne signalée en jaune pour le tri des emballages plastiques et métalliques : bouteilles et flacons en plastiques et boîtes de conserves, canettes, aérosols

Pour plus de renseignements (sur les consignes de tri, sur le vidage des points, etc.) ou pour signaler toute anomalie, merci de contacter l’Ussgetom au 05.56.62.36.03.

L’USSGETOM souhaite rappeler que ces points d’apport volontaires sont exclusivement réservés à la collecte des emballages recyclables selon les consignes figurant sur les colonnes.

Amendes pouvant aller jusqu’à 1.500€

Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs sous peine d’amende (Art. L541-3 du Code de l’Environnement) pouvant aller jusqu’à 1.500€. Ces dépôts sont une véritable nuisance, constituent souvent un danger et empêchent l’accès des usagers aux conteneurs.

La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte, les déchets recyclables doivent être mis dans les conteneurs au point d’apport volontaire et tous les « encombrants » (matelas, appareils électroménagers, pots de peinture, etc.), gros cartons inclus, doivent être apportés à la déchetterie de Langon aux jours et horaires d’ouverture suivants : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h / le samedi, de 9h à 15h45.

Pour en savoir plus : www.ussgetom.fr