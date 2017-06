C’est en octobre dernier que les flammes ont jailli des cuisines du restaurant L’Auberge André.

Pour désencombrer les lieux, les travaux avaient débuté en décembre sans savoir encore si le commerce reprendrait de nouveau ses activités par la suite.

Après avoir subi les orages de Paillet en 2014 et les nombreux dégâts qui ont suivi l’événement, les gérants du Café de la Liberté, Alexandre Rousseau et Émilie Gaillard, voient l’histoire se répéter deux ans plus tard.

C’est en effet à Cambes, en bords de Garonne, que L’Auberge André ouvre ses portes en 2014.

Après deux ans d’activités, un drame change la donne et affecte encore leur parcours professionnel. Les cuisines prennent feu et le commerce est arrêté net.

De nouvelles salles avec vue panoramique

Mais les propriétaires ne semblent pas vouloir lâcher l’affaire. Après avoir saisi le tribunal du commerce, le restaurant sera réhabilité et remis en ordre pour pouvoir de nouveau accueillir sa clientèle.

Un nouveau départ qui entraîne une nouvelle carte, de nouvelles salles avec une vue panoramique sur le fleuve à certains endroits, un nouveau comptoir ainsi qu’un ponton sur la Garonne.

Le site internet aubergeandre.com remet à disposition toutes les informations sur le lieu (cartes, horaires, coordonnées) et le numéro de téléphone redevient joignable pour les réservations.

Contacts : L’Auberge André, 1, place du Grand Port à Cambes. Tél. : 05.56.89.85.88. Site : aubergeandre.com.

Margot Delpech