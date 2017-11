La Belle Mazure, restaurant à la cuisine chaleureuse et au style authentique, a ouvert récemment sur la commune. Le chef Willy Creux y prépare une cuisine du marché qui sent bon les jolis produits.

Blanquette de veau, rillettes de sardines, sabayon de fraise avec une pointe de Marie Brizard. Ou seriez-vous plutôt jambonnette de pintade et pommes de terre grenaille, mousse choco/coco craquante ? Cet ancien chef cuisinier pour l’état-major des armées jusqu’au début de cette année, aime la cuisine simple, gourmande et de marché: « je vais voir et choisir mes produits sur le marché ou directement chez le producteur ». Le chef, accompagné de Virginie son épouse, souhaite que les gens prennent du plaisir à venir au restaurant et à « partager un moment culinaire simple et chaleureux ».

L’ancien Cercle, empreint d’histoire

Une salle de réception est prévue pour les repas de groupe ou familiaux. Willy et Virginie Creux ont repris le Cercle, après que la mairie ait effectué des travaux, et ont redécoré ce lieu empreint d’histoire du village de Mazères.

Le chef propose 32 couverts et un menu à 12€ en semaine et un menu plus fin et gourmet le week-end à 20€.

Pratique : La Belle Mazure, 11 Cazebonne à Mazères. Réservations: 05.57.31.04.15, ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche midi et le vendredi et samedi soir.